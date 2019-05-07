Geleneksel Türk tatlılarından güllaç, Ramazan sofralarını lezzetlendiriyor. 'Ramazan'ın gülü' olarak adlandırılan bu sütlü tatlı, sindirimi kolaylaştırıyor. Uzmanlar, güllacın iftardan bir saat sonra yenmesini öneriyor. Badem, ceviz veya fındıkla süslenen güllaç, kalp ve damar hastalıklarından koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor.
- Sağlık
- 07.05.2019
- Gazete
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