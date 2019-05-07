Bugünkü
Takvim

’ın gülü

Ramazan’ın gülü
Geleneksel Türk tatlılarından güllaç, sofralarını lezzetlendiriyor. 'Ramazan'ın gülü' olarak adlandırılan bu sütlü tatlı, sindirimi kolaylaştırıyor. Uzmanlar, güllacın iftardan bir saat sonra yenmesini öneriyor. Badem, ceviz veya fındıkla süslenen güllaç, kalp ve damar hastalıklarından koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriRamazan’ın gülü
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri