Modern çağ, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Hareketsiz yaşam, paketli gıdaların bol tüketimi, sağlığımızla oynuyor. Hemen herkes kronik hastalıklardan yakınıyor, çocuklarda erken yaşta ergenlik, kadınlarda erken yaşta menopoz görülüyor.
- Sağlık
- 07.05.2019
- Gazete
Az yemek sağlık demek! İşte Dr. Yoshinori Nagumo’dan sağlıklı hayatın şifreleri...
Yaklaşık 90 yıl yaşayan Japonlar, beslenme tarzı ile dikkat çekiyor. Dr. Yoshinori Nagumo, az yemek yenmesini öneriyor. “Bir kap çorba ve bir kap yemek, tüm gün yeter” diyerek sağlıklı hayatın şifresini veriyor.
Modern çağ, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Hareketsiz yaşam, paketli gıdaların bol tüketimi, sağlığımızla oynuyor. Hemen herkes kronik hastalıklardan yakınıyor, çocuklarda erken yaşta ergenlik, kadınlarda erken yaşta menopoz görülüyor.
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