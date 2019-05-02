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ne dikkat! Uyku kalitesini bozuyor

Geniz eti uyutmaz
Çoğu zaman ihmal edilen geniz eti problemi, 2-8 yaş arasındaki çocuklarda daha çok görülüyor. Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Op. Dr. Serveren Yurtsever, nin horlama, idrar kaçırma, iştahsızlık, ağız kokusu ve diş çürüklerine yol açtığını söylüyor. Tedavinin cerrahi yollarla yapıldığını belirterek ailelere geç kalınmaması uyarısında bulunuyor.

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