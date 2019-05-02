Çoğu zaman ihmal edilen geniz eti problemi, 2-8 yaş arasındaki çocuklarda daha çok görülüyor. Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Op. Dr. Serveren Yurtsever, geniz etinin horlama, idrar kaçırma, iştahsızlık, ağız kokusu ve diş çürüklerine yol açtığını söylüyor. Tedavinin cerrahi yollarla yapıldığını belirterek ailelere geç kalınmaması uyarısında bulunuyor.
- Sağlık
- 02.05.2019
- Gazete
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