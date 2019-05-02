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Domates mutluluğun kapısını aralıyor

Aşk domatesi
Kahvaltı sofralarının baş tacı domates, mutluluğun kapılarını aralıyor. A ve C vitaminlerinin yanı sıra folik asit zengini de olan domates, yüksek oranda antioksidan içeriyor. ten diyabete, den gribe kadar pek çok hastalığa iyi gelen domates, cinsel yaşama da renk katıyor. Hormonları çalıştıran domates, çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Pişirildiğinde etkisi artarak isteği tetikliyor. Sperm sayısını artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Beyin sağlığını da destekleyen domatesin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kanserden korur.
Prostatı engeller.
Kan basıncını düzenler. Kalp krizi riskini azaltır.
Kan şekerini dengeler.
Kabızlığı önler. Bağırsakları çalıştırır.
Karaciğeri korur.
Egzama şikayetlerini azaltır.
Böbreklerin çalışmasını düzenler.

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