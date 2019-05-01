İç Hastalıkları Uzmanı ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, söylemleriyle her daim dikkatleri üzerine çekti. Ekmeğe, şekere ve meyveye savaş açan Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için doğru beslenmenin önemine dikkat çekti. Şunları tavsiye etti:
Günde iki öğün beslenin. İki öğün yemek, vücudun bir süre dinlenmesine ve rahatlamasına fırsat tanır. Şimdiye kadar herkesi 'sık sık ye az ye' diye kandırdılar. 76 yaşındayım senelerdir iki öğün besleniyorum.
Sağlıklı beslenirseniz vücut ve hücreler zaten toparlıyor. Acıkmıyorsunuz, acıkan beyniniz. Acıktıran da ekmek, şeker ve şekerli içecekler. Bunlar çok çabuk acıktırır ve susatır.
Ramazanı sağlıklı geçirmek için şimdiden bol su için.
İşlenmiş gıda ve pakete girmiş gıda sofranızda olmayacak. Sağlıklı, hakiki besin vücuda girerse zaten acıkmıyor insan.
Ramazanda mutlaka sahura kalkın. Sahurda omlet yenebilir. Yanında zeytin, turp ve yeşillik de çok önemli. İçecek olarak şekersiz süt ve kahve olabilir. Seviyorsanız ayran içebilirsiniz.
Ramazan pidesini tereyağı sürerek yiyin. Tam yağlı peynir ve tam yağlı yoğurt da yenmeli. Bir avuç kadar kuru ceviz, fındık, fıstık da olabilir.
İftarda çok fazla yemek yemeyin. Orucumuzu paça çorbasıyla açın. Mercimek, tarhana veya yayla çorbası da olabilir. Yanında su tüketin. Bir de iftarda, bağırsakların iyi çalışması için mutlaka zeytinyağı ve kahve için. Sahura kadar bol bol su için.
Günde iki öğün beslenin. İki öğün yemek, vücudun bir süre dinlenmesine ve rahatlamasına fırsat tanır. Şimdiye kadar herkesi 'sık sık ye az ye' diye kandırdılar. 76 yaşındayım senelerdir iki öğün besleniyorum.
Sağlıklı beslenirseniz vücut ve hücreler zaten toparlıyor. Acıkmıyorsunuz, acıkan beyniniz. Acıktıran da ekmek, şeker ve şekerli içecekler. Bunlar çok çabuk acıktırır ve susatır.
Ramazanı sağlıklı geçirmek için şimdiden bol su için.
İşlenmiş gıda ve pakete girmiş gıda sofranızda olmayacak. Sağlıklı, hakiki besin vücuda girerse zaten acıkmıyor insan.
Ramazanda mutlaka sahura kalkın. Sahurda omlet yenebilir. Yanında zeytin, turp ve yeşillik de çok önemli. İçecek olarak şekersiz süt ve kahve olabilir. Seviyorsanız ayran içebilirsiniz.
Ramazan pidesini tereyağı sürerek yiyin. Tam yağlı peynir ve tam yağlı yoğurt da yenmeli. Bir avuç kadar kuru ceviz, fındık, fıstık da olabilir.
İftarda çok fazla yemek yemeyin. Orucumuzu paça çorbasıyla açın. Mercimek, tarhana veya yayla çorbası da olabilir. Yanında su tüketin. Bir de iftarda, bağırsakların iyi çalışması için mutlaka zeytinyağı ve kahve için. Sahura kadar bol bol su için.
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