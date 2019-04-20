Bugünkü
Takvim
  • Sağlık
  • 20.04.2019 19:30
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 19:43

Vücudun olmazsa olmazı ne işe yarar? İşte

Kan oluşumu sağlamak ve beyin sinir hücrelerinin sağlığını koruma için olmazsa olmazımız. nde ise vücudumuzun pek çok fonksiyonu doğru olarak çalışmaz, kim zaman tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle belirtilerini iyi bilmek ve buna göre önlem almak gerekir. Tabi bunun için önce , ne işe yarar bilmek gerekiyor. İkinci aşama ise i iyice saptamak. Hadi gelin, vücudun kendi kendine üretemediği ama en çok ihtiyacı olan B12 vitaminin yakından tanıyalım. İşte B12 vitamini hakkında her şey.

B12 VİTAMİNİ NEDİR?

B12 vitamini merkezi sinir sisteminin etkin faaliyet göstermesi için gerekli olan içinde kobalt bulunan vücudumuzda ki en farklı ve önemli vitaminlerden biridir. Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, diğer tüm B vitaminleri gibi suda çözünen bir vitamindir.

Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan B12 günümüzde de en çok şikayet edilen eksikliklerden biridir. Özellikle hamile kadınların alması gereken ek vitamin takviyelerinden biri olan B12 DNA yapısının oluşumu ve sinir sistemi için vazgeçilmez bir vitamindir. Hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini et ve tavuk tüketmeyen kişilerde en çok yaşanan eksikliktir. Anemi (kansızlık), nörolojik ve ruhsal bozukluk gibi üç temel rahatsızlığa zemin hazırlayan B12 eksikliği zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bağırsaklarda bulunan bakterilerle sentezlenip su da çözülebilen B12 vitamini vücutta kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSağlık HaberleriVücudun olmazsa olmazı B12 vitamini ne işe yarar? İşte B12 vitamini içeren besinler
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri