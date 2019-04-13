Genç kıza bağırsaktan cinsel organ yaptılar

Konya'da doğuştan cinsel organı olmayan, rahmi ise iki parçadan oluşan P.Y.'ye (17), 3 saatlik ameliyatla kalın bağırsağından alınan parçayla cinsel organ yapıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, kalın bağırsağından yapılan cinsel organın rahmiyle birleştirilip doğurganlık özelliği kazandırıldığını ve bu yöntemin de tıp literatüründe dünyada ikinci kez gerçekleştiğini, genç kızın hamile kalması durumunda ise bunun dünyada ilk olacağını söyledi.

"ANNE OLAMAYACAKSIN DENİLİNCE HAYATA KÜSTÜ"

Gaziantep'te yaşayan doğuştan cinsel organı olmayan, rahmi ise iki parçadan oluşan P.Y., her regl olduğu dönem, hastaneye giderek tedavi olması gerekiyordu. Birçok sağlık kuruluşu ve doktora başvuran ve kendisine 'anne olamayacaksın' denilen genç kız, tedavilerden sonuç alamayınca adeta hayata küstü. P.Y., 5 ay önce Konya'da Ali Kemal Belviranlı Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal'a başvurdu. Tanısal kamera yardımıyla muayene edilen genç kız için ameliyat planı oluşturuldu. Geçtiğimiz hafta aynı hastanede ameliyata alınan P.Y., Dr. Naim Ünsal ile Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Şükrü Salih Toprak'ın 3 saat süren operasyonuyla kalın bağırsağından alınan parçayla cinsel organ yapıldı. Kalın bağırsağından yapılan cinsel organın, rahmiyle birleştirilip doğurganlık özelliği kazandırılmasıyla, tıp literatürüne giren ikinci vaka oldu.

"YENİDEN DOĞDUM"

2 ay sonra evleneceğini, ameliyat sayesinde çocuk sahibi olabileceğini söyleyen P.Y., "Önceden ben adet olamıyordum. Sürekli hastaneye gidiyordum ve tedavim yoktu. İstanbul'da bir doktora gittim bana çok büyük rakamlar söylediler. Bizim de tabi maddi durumumuz yok. Televizyonda Konya'daki bu hastaneyi ve Naim hocanın bu tür ameliyatlarını gördük ve buraya geldik. Bana önce 'evlilik şansın yok anne olamazsın' dediler. Bunu duyunca çok üzüldüm, adeta hayata küstüm. Şimdi ise ameliyatımı oldum çok memnunum. Adet olabiliyorum, evleneceğim ve çocuğum olacak. Hayalim buydu ve hayalime kavuşuyorum. Şükrü Toprak ve Naim Ünsal'a çok teşekkür ederim. Çok şükür kurtuldum ve çok mutluyum. Önceden tedavim yok diye evlilikten çok korkuyordum. Ama o süreçte nişanlandım. Nişanlım da bana hep destek oldu. Şu an evlilikten hiç korkmuyorum. İnşallah çocuğum da olacak. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

"DÜNYADA İKİNCİ, GEBE KALIRSA İLK OLACAK"

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, "Hastamızın cinsel organı olmamasına rağmen karnının içerisinde çocuğu taşıyan rahim kısmı iki parça halindeydi. Gebe kaldığı zaman çocuğun rahmin içine yapıştığı 'endometrium' dediğimiz zar da vardı. Hastamızın 5 ay önce tanısal bir kamera yardımıyla iç organlarını gözledik ve kafamızda bir ameliyat planı oluştu. Normalde biz bu hasta gruplarına sadece cinsel ilişkiye girmeleri için cinsel organ yapıyoruz. Bağırsaktan veya bacaktan alınan derilerden. Ama bu hastanın iç organlarında çocuk taşıyabilen organı eksik de olsa, birbirlerinden aralıklı mesafede de olsa, yeni bir ameliyat planı kafamızda oluştu. İkiye bölünmüş rahmi bir araya getirip çocuğu taşıyabilecek duruma getirmeyi planladık. Bağırsaktan cinsel organ yapıyorduk fakat biz dünyada ilk defa şöyle bir şey yaptık. Normal yollarla çocuk sahibi olabilmesini sonuna kadar zorlamak için, hastanın üreme sistemini hastanın kendisinden aldığımız bağırsakla tamamladık. Dünyada yalnızca Amerika'da bir hasta literatürde, bu ameliyatlardan sonra adet olabildi. Bizim hastamız da geçen hafta adet oldu doğal yollarla. Bu bile aslında bizi çok sevindirdi. Çünkü bu zamana kadar hiç adet olmamıştı. Biz hastamızın çocuk şansını sonuna kadar zorlamak istiyoruz. Bütün tedavilerini yapacağız. Hastamız eğer bu ameliyattan sonra gebe kalırsa dünyadaki ilk vaka olur. Çünkü rahimle cinsel organ arasına bağırsak koyarak ilk defa bir hasta gebe kalmış olacak. Biz de bu konuda ümitliyiz çünkü hastamız adet oldu. Biz takiplerimizde de iyi bulgular elde ettik. Hastamızın da ameliyatının başarılı geçmesinden dolayı ayrıca sevinçliyiz" diye konuştu.

"GÜZEL HABERLER BEKLEYECEĞİZ"

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Şükrü Salih Toprak ise şöyle konuştu: "Ameliyat her şey yolunda gittiği için 3 saat sürdü. Normalde bu vakalarda 4-5 saatleri bulan ameliyatlar olabiliyor. Genel cerrahi olarak bizi ilgilendiren kısım hastamızın cinsel organının olmamasından dolayı kalın bağırsağının bir kısmını kullanarak, onun canlılığını muhafaza ederek yeniden bir cinsel organ oluşturduk. Ameliyatın en önemli aşaması ve ilk olması iki farklı rahminin olup bunların birleştirilmesidir. Üreme sisteminin bütününü koruması açısından bu yaptığımız bağırsağın tekrar rahme ağızlaştırılması meselesidir. Hastamız her adet döneminde, batın içine kanadığı için sık sık hastanelik oluyordu. Şimdi öyle bir durumu yok. İlk adetini de gördü. Bu şekilde ameliyatı olan hastamız dünyada ikinci. Bundan sonra güzel haberler bekleyeceğiz. Kendisi zaten nişanlı ve evlenecek. Doğal yoldan ya da tüp bebek yöntemiyle gebe kalmasını bekliyoruz. Bu olduğu takdirde de dünya da tek ve ilk olacak." P.Y., 2 ay sonra 18 yaşını dolduracağını, nişanlısı Ferdi Damar ile evleneceğini söyledi.