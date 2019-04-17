Hamburger kalp kırıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Hastanesi Medical Park Göztepe'den Prof. Dr. Ali Metin Esen, kalp krizinin artık genç yaşlarda bile görüldüğünü söyledi. Kriz yaşının, 60'tan 40'a düştüğünü belirtti. "Yaşınız 35-40 olsa da kalbiniz daha yaşlı olabilir. Hamur işini çok seviyorsanız ve tatlıya düşkünseniz, kalbiniz 50-55 yaşında olabilir. Kan şekerini yükselten hamburger zamanla göbek çevresinde yağlanmaya neden olur. Damarları tıkamaya başlar. Kalp krizi riskini artırır" uyarısında bulundu.
- Sağlık
- 17.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.