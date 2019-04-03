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Gözlerinize acımayın

Gözlerinize acımayın
Tansiyon ve diyabet gibi hastalıklardan teknolojik cihazlara kadar pek çok faktör, gözlere zarar veriyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Atmaca, gözleri korumanın ipuçlarını sıralıyor. A vitamininin göz sağlığını koruduğunu belirten Dr. Fatih Atmaca, "Yaban mersini, havuç, bal kabağı ve doğal pul biber de gözleri güçlendirir. Bu nedenle mutfağınızdan baharatı eksik etmeyin" diyor.

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