Gözlerinize acımayın

Tansiyon ve diyabet gibi hastalıklardan teknolojik cihazlara kadar pek çok faktör, gözlere zarar veriyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Atmaca, gözleri korumanın ipuçlarını sıralıyor. A vitamininin göz sağlığını koruduğunu belirten Dr. Fatih Atmaca, "Yaban mersini, havuç, bal kabağı ve doğal pul biber de gözleri güçlendirir. Bu nedenle mutfağınızdan baharatı eksik etmeyin" diyor.
- Sağlık
- 03.04.2019
- Gazete
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