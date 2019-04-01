Çabuk acıkma, çok susama, sık tuvalete gitme ve bulanık görme... Tüm bunlar, diyabetin en sık görülen belirtilerini oluşturuyor. Tıptaki gelişmelere rağmen doktorlar hala diyabeti iyileştirecek kesin bir tedavi yöntemi bulamıyor. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabetin asıl nedeninin yanlış beslenme olduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor...
- Sağlık
- 01.04.2019
- Gazete
Diyabet aşktan ne anlar! Diyabet cinsel isteksizliğe neden oluyor
Ömürden çalan diyabet, çiftleri de mutsuz ediyor. Sinirlere zarar vererek cinsel isteksizliğe neden oluyor. Dr. Mark Hyman, günde bir elma yenmesini öneriyor...
Çabuk acıkma, çok susama, sık tuvalete gitme ve bulanık görme... Tüm bunlar, diyabetin en sık görülen belirtilerini oluşturuyor. Tıptaki gelişmelere rağmen doktorlar hala diyabeti iyileştirecek kesin bir tedavi yöntemi bulamıyor. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabetin asıl nedeninin yanlış beslenme olduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor...
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