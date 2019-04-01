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aşktan ne anlar! Diyabet cinsel isteksizliğe neden oluyor

Ömürden çalan , çiftleri de mutsuz ediyor. Sinirlere zarar vererek cinsel isteksizliğe neden oluyor. Dr. , günde bir elma yenmesini öneriyor...



Çabuk acıkma, çok susama, sık tuvalete gitme ve bulanık görme... Tüm bunlar, diyabetin en sık görülen belirtilerini oluşturuyor. Tıptaki gelişmelere rağmen doktorlar hala diyabeti iyileştirecek kesin bir tedavi yöntemi bulamıyor. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabetin asıl nedeninin yanlış beslenme olduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor...

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