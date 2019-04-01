acıkma, çok susama, sık tuvalete gitme ve bulanık görme... Tüm bunlar,oluşturuyor. Tıptaki gelişmelere rağmen doktorlar hala diyabeti iyileştirecek kesin bir tedavi yöntemi bulamıyor. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabetin asıl nedenininolduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor...