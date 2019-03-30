Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde ünlü bir spor giyim markası ile sözleşme imzalamıştı. 5 yıl boyunca kendi ihtiyaçlarını Adidas tarafından karşılayacak olan Yusuf Yazıcı, ünlü marka ile yaptığı sözleşmeye özel maddeler ekletti. Yazıcı, yaptığı sözleşmeye mezun olduğu okul olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ne malzeme yardımı ve alt yapıdaki oyunculara krampon desteği verilmesi konusunda maddeler ekletti. Geldiği yeri unutmayan Yusuf Yazıcı'nın bu jesti sonrasında altyapıdaki birçok oyuncuya kramponlar verildi ve ihtiyaçları giderildi.
Trabzon'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, 'ilk göz ağrım' dediği aracını Bordo- Mavi renklere boyadı.
- Sağlık
- 30.03.2019
- Gazete
Geçmişini unutmuyor! Yusuf Yazıcı'dan örnek davranış
Yazıcı, ünlü bir spor giyim markasıyla altyapıya ve gençlere malzeme yardımı şartıyla anlaştı...
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde ünlü bir spor giyim markası ile sözleşme imzalamıştı. 5 yıl boyunca kendi ihtiyaçlarını Adidas tarafından karşılayacak olan Yusuf Yazıcı, ünlü marka ile yaptığı sözleşmeye özel maddeler ekletti. Yazıcı, yaptığı sözleşmeye mezun olduğu okul olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ne malzeme yardımı ve alt yapıdaki oyunculara krampon desteği verilmesi konusunda maddeler ekletti. Geldiği yeri unutmayan Yusuf Yazıcı'nın bu jesti sonrasında altyapıdaki birçok oyuncuya kramponlar verildi ve ihtiyaçları giderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.