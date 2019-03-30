Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde ünlü bir spor giyim markası ile sözleşme imzalamıştı. 5 yıl boyunca kendi ihtiyaçlarını Adidas tarafından karşılayacak olan Yusuf Yazıcı, ünlü marka ile yaptığı sözleşmeye özel maddeler ekletti. Yazıcı, yaptığı sözleşmeye mezun olduğu okul olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ne malzeme yardımı ve alt yapıdaki oyunculara krampon desteği verilmesi konusunda maddeler ekletti. Geldiği yeri unutmayan Yusuf Yazıcı'nın bu jesti sonrasında altyapıdaki birçok oyuncuya kramponlar verildi ve ihtiyaçları giderildi.







Trabzon'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, 'ilk göz ağrım' dediği aracını Bordo- Mavi renklere boyadı.