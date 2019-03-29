Çabuk acıkma, çok susama, sık tuvalete gitme ve bulanık görme... Tüm bunlar, toplumda 'şeker hastalığı' olarak bilinen diyabetin en sık görülen belirtilerini oluşturuyor. Değişen beslenme alışkanlıkları ve şehir yaşamına bağlı olarak diyabetin görülme sıklığı giderek artıyor. TAKVİM, okuyucuları için harika bir yazı dizisiyle geliyor. ABD'de kitapları en çok satanlar listesinde bulunan Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabeti tamamen iyileştirecek bilgilerini paylaşıyor. 'Kan şekeri diyeti' isimli kitabında, şeker hastalığının nedenleri ve tedavi yöntemlerine değiniyor. Şu bilgileri veriyor:





'FUKARA' HASTALIĞI

Diyabet, hafif insülin direncine bağlı artan kiloyla birlikte çağımızı tehdit eden hastalıklardandır. Günümüzde kanserden sonra en sık görülen diyabet; kalp hastalığı, bunama, kanser ve erken ölüm riskini beraberinde getirmektedir. Sadece 5 kilo almak bile diyabet riskini ikiye katlamaktadır. Diyabet, her ne kadar 'pahalı' beslenme tarzı nedeniyle ortaya çıktığı iddia edilse de bir 'fukara' hastalığıdır. Bu hastalığın tedavisinde doktorlar yalnızca ilaç tedavisiyle sınırlı kalmaktadır. Aslında tedavi edilebilir bir hastalık olan diyabetle ilgili pek çok yanlış bilgi bulunmaktadır. Gelin, diyabetle ilgili bildiğimiz yanlışları birlikte düzeltelim!

AİLEMİZ MASUM :

Bize yıllarca diyabetin genetik bir hastalık olduğu anlatıldı. Bunların hiçbiri, bilimsel araştırmalara dayandırılmadı. 35 yılda dünya genelinde diyabet hastası sayısı 35 milyondan 240 milyona çıktı. Bu, genetik bozuklukla ortaya çıkamayacak kadar büyük bir rakam!

TEDAVI 'EDİLEBİLİR'

Diyabet, erken aşamada tespit edildiğinde doğru beslenme tarzı benimsendiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Yeni çalışmalar gösteriyor ki, açlık kan şekeri 87 mg/dl'den yüksek olan herkes, diyabet riski taşıyor. Fakat çoğu doktor kan şekeri 110 mg/dl'yi aşana kadar endişe duymuyor ve uygun tedaviyi başlatmıyor.

İNSÜLİNE SARILMA!

Yüksek kan şekeri bulunan hastalar, son olarak insülin iğnesine başlar. Bu oldukça yanlış bir tedavi şeklidir. Doğru beslenmeyle insülini bırakın.





SAĞLIĞI ÇİTLEYİN

Aile ve dost sohbetlerine eşlik eden çekirdek, bu hastalıkta mucize etkisi gösteriyor. Kabak çekirdeği, ay çekirdeği ve susam çekirdeği, lif, protein, vitamin ve mineraller içeriyor. Sebze, bakliyat, tahıl yemekleri ve salatalara eklendiğinde kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor...

ŞEKER İLACI KALBE ZARARLI

Araştırmalara göre tüm dünyada milyonlarca diyabet hastasının kullandığı şeker ilacı, kalp krizinden kaynaklı ölümleri üç katına çıkarmıştır. Hap içerek sorunu çözmek, herkese cazip gelir. Ancak sorunun kesin çözümü için ilk olarak beslenme tarzında değişiklik yapmak gerekir.

BESLENME UZMANI DR. MARK HYMAN

YARIN: ÖMÜRDEN 9 YIL ÇALIYOR