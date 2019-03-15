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  • 15.03.2019 21:42
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 21:45

Valilik duyurdu: '' ele geçirildi

Valiliğinden, "' (kırmızı cıva) yazılı tüp, tüp içinde yeşil renkli (yılan zehri olduğu değerlendirilen) madde ve 2 şeffaf tüp içinde kimyasal madde ele geçirilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

Hakkari'de ele geçirildi! Öldürüyor

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" ilçesinde yurt dışından temin edilen tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulacağı, el değiştirileceği ve satılacağı bilgisi edinilmesi üzerine icra edilen operasyon neticesinde '' (kırmızı cıva) yazılı tüp, tüp içinde yeşil renkli (yılan zehri olduğu değerlendirilen) madde ve 2 şeffaf tüp içinde kimyasal madde ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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