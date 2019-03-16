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öksürüğe iyi geliyor! İşte çikolatanın faydaları

Öksürüğe çikolata
Ağızları tatlandıran bitter çikolata, sağlığı da koruyor. Kalbi besleyen çikolata beyin hücrelereni besleyip nörolojik hastalıkları iyileştiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralıyor:
Felç riskini azaltır.
tutar. .
Diyabet riskini azaltır.
Cildi gençleştirir
Öksürüğü hafifletir.
verir. korur.
Gözleri güçlendirir.

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