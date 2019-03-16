Ağızları tatlandıran bitter çikolata, sağlığı da koruyor. Kalbi besleyen çikolata beyin hücrelereni besleyip nörolojik hastalıkları iyileştiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralıyor:
Felç riskini azaltır.
Tok tutar. Zayıflatır.
Diyabet riskini azaltır.
Cildi gençleştirir
Öksürüğü hafifletir.
Mutluluk verir. Hafızayı korur.
Gözleri güçlendirir.
Felç riskini azaltır.
Tok tutar. Zayıflatır.
Diyabet riskini azaltır.
Cildi gençleştirir
Öksürüğü hafifletir.
Mutluluk verir. Hafızayı korur.
Gözleri güçlendirir.
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