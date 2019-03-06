Kulak tıkanıklığı tehlikeli mi? Kulak ağrısı nasıl geçer?

Kulak tıkanıklığı ile birlikte gelen kulak ağrısı da günlük hayatı olumsuz etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Peki hangi durumlarda kulak tıkanıklığı ciddiye alınmalıdır? Kulak ağrısı nasıl geçer? İşte merak edilenler…



KULAK AĞRISINI GEÇİRMEK İÇİN NELE YAPILMALI?



Kulak ağrısı eğer bir haftadan daha uzun sürüyorsa o zaman doktora başvurulması gerekir. Kulak ağrısına baş dönmesi ve burun kanaması gibi durumlar da ekleniyorsa zaman kaybetmemek çok önemlidir.



Genel olarak yaşanan kulak tıkanıklığı ve kulak ağrısı için evde yapabileceğiniz yöntemler vardır.



-Kulağa uzaktan kurutma makinesi tutabilirsiniz. Sıcaktan dolayı rahatlayan kulakta fazla su akacak ve tıkanıklık geçecektir.



-Basınçtan dolayı kulakta tıkanıklık ve ağrı yaşanıyor, sakız çiğnemek ve esnemek iyi gelecektir. Kaslar gevşeyeceğinden tıkanıklık da yok olacaktır.





-Sıcak bir duş almak da kasları gevşetir ve buhardan dolayı tıkanan kulağı açmayı saçlar.



-Kulak aşağı bakacak şekilde hafifçe zıplamak kulaktaki fazla suyun çıkarak tıkanıklığın azalmasını sağlar.



-Zeytinyağını ısıtarak biraz ılıkken kulağa damlatmak yumuşamasını ve ağrının geçmesini sağlar.



-Sarımsak suyunun birkaç damla kulağa damlatılması da kulağın açılmasını kolaylaştırır.



-Kulak tıkanıklığını açarak ağrının geçmesini sağlayan diğer bir çözüm ise soğandır. Soğanı ezerek bir bezin içerisine koyun ve kulağınızın üzerine yerleştirin.



-Nane yapraklarını kaynatarak ılıdıktan sonra 1-2 damla kulağınıza damlatmanız rahatlatıcı etki yaratacaktır.