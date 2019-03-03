Kulağa kaçan su tehlikeli olmasa da rahatsız edici bir durumdur. Her yaştan kişinin başına gelebileceği kulağa su kaçması durumu ile ilgili yapılabilecekleri sizler için derledik. Bu yöntemlerle kulağa kaçan su nasıl çıkarılır? Sorusunun yanıtını kolayca gerçekleştirebilirsiniz.



KULAĞA KAÇAN SUYU ÇIKARMAK İÇİN ÖNERİLER



-Kulak deliğinizin tersi yönünde, yere doğru kulağınızı eğin. Avucunuzla kulağınıza hafifçe bastırın ve çekin. Bu yöntemle kulağınızdaki fazla suyun çok kolay çıktığını göreceksiniz.

-Diğer bir yöntemin ise daha dikkatli yapılması gerekir. Ağız kapalıyken burunu parmaklarınızla tutarak nefes almak ve hafifçe, zorlamadan aldığınız nefesi burnunuzdan vermeniz etkili olacaktır.

-Kulağınıza uzaktan ve düşük üfleme ayarıyla kurutma makinesi tutabilirsiniz. Bu sayede kulağınızda kalan su buharlaşacak ve tıkalı olan kulağınız açılacaktır.





-Damlalık yardımıyla birkaç damla oksijenli suyu tıkalı olan kulağınıza damlatabilirsiniz. Daha sonra yine başınızı aşağı eğerek kulakta kalan suyun daha aktığını göreceksiniz.

-Kulakta kalan suyu gidermenin bir yolu da gliserinden yardım almaktır. Birkaç damla gliserini tıkalı kulağa damlattığınızda açıldığı fark edeceksiniz.

-Tıkalı olan kulak hangisiyse o ayağın üzerine hafif bir şekilde zıplarken kafayı aşağı doğru çevirmek açılmasını sağlayacaktır.

-Bir kulak çöpü ya da pamuk yardımıyla kulaktaki fazla su temizlenebilir. Bunu yaparkan çok dikkatli olunması gerekir, aksi durumda kulak zarı zarar görebilir.

-Sakız çiğnemek kulaktaki basıncı azaltarak tıkanıklığı açan kolay yöntemlerden biridir.

-Bol bol esnemek de tıkalı olan kulağı açmanın yollarından biridir. Kasları gevşemesini ve rahatlamasını sağlar.