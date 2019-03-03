Doktorlar tarafından sıkça karşılaşılan problemlerden birisi de idrar yolu enfeksiyonudur. İdrar yolu enfeksiyonu tedavi edilmezse çok büyük problemlere yol açabilmektedir. Toplumumuzda da karşılaşılan problemlerden biri olan idrar yolu enfeksiyonunun ne olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. Peki, idrar yolu enfeksiyonu nedir? İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri nelerdir sorusunun yanıtını detaylı bir şekilde sizin için derledik.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDİR?

İdrar yolu enfeksiyonu sıkça karşılaşılan problemlerden birisi olarak bilinmektedir. İdrar yaparken yanma, ateş, bel civarında çeşitli ağrılar, kanama gibi idrar yolu enfeksiyonunun belirtileri arasında yer almaktadır. İdrar yolundaki enfeksiyon böbreklere yayılırsa ciddi bir sağlık problemine neden olabilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

* Karın ve bölgesinde ağrı

* Geceleri sık sık idrara çıkma

* Sık sık idrara çıkma isteği

* İdrar yaparken ağrı olması

* İdrar kaçırma problemi

* İdrarın renginin anormal olması

* İdrarda kan görülmesi

* Kötü kokulu idrar

* Ateş görülmesi

* Yorgunluk hissi

* Cinsel ilişki esnasında ağrı olması

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

Normalde idrarda bakteri yoktur. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonuna, genelde bakteriler neden olmaktadır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İdrar yolu enfeksiyonlarının belirtilerini yukarıda açıkladık. İdrar yolu enfeksiyonuna dair bir rahatsızlık hissettiğiniz anda bir uzman görüşünüze başvurmanız gerekir. Doktora gittiğinizde doktorunuz öncelikle uygun testleri yapacaktır ve enfeksiyonların dökümante edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca enfeksiyonların hangi bakterilerle enfekte olduğunu da tespit edecektir. Tedavinin ardından doktorunuz tedavi süreciyle ilgili kullanılması gereken ilaçları belirtecektir.

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen doğal ürünler de bulunmaktadır. Bu ürünler arasında turna yemişi çayı, limon suyu, kızılcık suyu, maydanoz ve altın mühür yer almaktadır.