İdrarınızın tuhaf kokmasının 7 sebebi

İdrarınız sizi rahatsız edecek bir şekilde kokuyorsa yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. Genellikle susuzlukla ortaya çıkan idrar kokusu eğer geçmiyor, uzun sürüyor ve daha da yoğunlaşıyorsa mutlaka bir Üroloji uzmanına görünüp idrar tahlili yaptırmanız gerekir. Peki idrar hangi durumlarda kötü kokar?



TUHAF İDRAR KOKUSUNUN SEBEPLERİ



1- Vücudun suya olan ihtiyacı oldukça fazladır. Günde en az 2 litre su içilmesi gerektiği uzmanlar tarafından da belirtiliyor. İdrar kokusunun en yaygın nedeni ise a su tüketmektir. Kötü kokuya eşlik eden koyu sarı renkte idrar da bunun belirtisidir.

2- Tüketilen bazı besinler idrarda kötü kokunun oluşuma sebebiyet verir. Bu koku hemen olmasa da bir sonraki gün de görülebilir. Örneğin pastırma, sarımsak, alkol, baharatlar idrarın kokusunu değiştirirler.

3- İdrar yolları enfeksiyonları kadınlarda sık rastlanan bir durumdur. Belirti olarak kötü kokulu ve bulanık idrar olarak kendini gösterir. Mutlaka bir jinekoloğa giderek muayene olunmalı ve verilen tedavi aksatılmadan uygulanmalıdır.

4- Vajinit rahatsızlığı kötü kokulu idrar sebebidir. Vajinanın iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bakteriler genellikle topluma açık tuvaletler, kullanılan pedler ya da cinsel ilişki yoluyla ortaya çıkabilmektedir.

5- İdrarın tuhaf ama bir yandan da aşırı tatlı yemişsiniz gibi tatlı kokusundaysa yine şüphelenmeniz gerekir. Genellikle diyabet hastalığı olan kişilerde böyle bir kokuya rastlanılır. Mutlaka doktora görünmenizde fayda var.

6- Karaciğer rahatsızlıkları da kötü kokulu idrara sebebiyet verebilir. Tuhaf kokan idrara kilo kaybı, mide bulantısıyla birlikte gelen kusma hissi ve karın ağrısı da eşlik ediyorsa uzman kontrolünde olmanız gerekir.

7- İdrarın tuhaf kokmasındaki bir diğer sebep ise kullanılan ilaçlardır. Sadece ilaçlar değil gıda takviyeleri ve vitaminler bile idrar renginde ve kokusunda değişiklik yapabilir. Böyle bir durumda kullandığınız ilacı doktora göstererek emin olabilirsiniz.