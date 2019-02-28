Vücuttaki kaşıntıyı dikkate alın!

Vücuttaki kaşıntıların çeşitlerini ve sebeplerini öğrenerek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Dikkate alınmayan kaşıntı aslında büyük sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Erken teşhisle kaşıntıyla kendini gösteren hastalıkların önüne geçebilirsiniz. Peki hangi durumlarda vücuttaki kaşıntıları dikkate almak gerekir?



VÜCUTTAKİ KAŞINTI NEDEN OLUR?



Cilt kurulukları: Kaşıntı rahatsızlığı kuru ciltlerde sıkça görülür. Özellikle kış aylarında sert ve soğuk hava koşulları cildin daha da kurumasına ve pul pul dökülmesine neden olur. Bu nedenle de kaşıntılar başlar. Cildin nemlendirici ürünlerle sık sık nemlendirilmesi sorunu ortadan kaldıracaktır.



Cilt rahatsızlıkları: Egzama, sedef hastalığı, kurdeşen dökme, suçiçeği hastalığına yakalanma gibi sebeplerle vücutta kaşıntı görülür. Bu kaşıntılar ileri seviyede, devamlı ve şiddetli şekilde olabilir. Mutlaka doktor kontrolüne giderek ilgili krem ya da ilaç tedavisinin başlanabilir.





İç hastalıkları: Vücuttaki kaşıntının altında yatan sebep iç hastalıklarıyla ilgili olabilir. Bu rahatsızlıklar arasında karaciğer hastalıkları, şeker hastalığı, anemi, troid gibi çeşitler sayılabilir. Uzman muayenesinde sağlıklı bir sonuca ulaşarak gerekli tedavi uygulanır.



Alerjik durumlar: Cildi hassas kişilerde kaşıntı en ufak bir sebepten bile başlayabilir. Özellikle alerjik ciltlerde mevsim değişikliğine bağlı olarak kaşıntı görülebilir. Alerjik durumlar gıdadan olabileceği gibi kullanılan kimyasal ürünlerden de meydana gelebilir.



Sinir sistemi rahatsızlıkları: Sadece fiziksel değil ruhsal rahatsızlıklar da kaşıntıyı tetikleyebilir. Özellikle stres seviyesi yüksek kişilerde vücudun belli yerlerine kaşıntı görülebilir. Zona gibi rahatsızlıklar da vücutta yara ve kaşıntılara yol açabilir.



Kullanılan ilaçlar: Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar yan etki olarak kaşıntı yapabilir. Eğer kaşıntı yüksek seviyedeyse doktora giderek ilgili şikayet aktarılabilir. Doktor kontrolünde olabilme durumuna göre ilaç değişikliği yapılabilir.