Meme ağrısının nedenleri nedir? Meme kanseri kimlerde görülür?

Günümüzde çok fazla yaygınlaşan meme kanseri her meme ağrısı ile ilişkilendirilmemelidir. Meme ağrısı ve meme kanseriyle ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. Böylece meme ağrısı yaşayan kadınlar daha bilinçli davranabilir ve panik yapmadan doktora gidebilirler.



MEME AĞRISI NEDENLERİ, BELİRTİLERİ VE ÇEŞİTLERİ



Adet dönemi: Özellikle adet dönemine yaklaşırken değişen hormonlarla birlikte meme ağrısı da yayın olarak görülür. Adet olunduktan sonra ise ağrı geçer. Memenin tümünde ağırlık hissi ve ucunda ise hassasiyet olur.



Menapoz süreci: 40 yaşın üstünde olan ve menapoz süreci başlayacak olan kadınlarda meme ağrısına sıkça rastlanır. Yanma, sızlama gibi de görüle bile bu meme ağrısında tamamen hatta kol altı ve kola yayılan bir ağrı görülebilir.



Yaşam biçimi: Kişinin günlük yaşam biçimi ve tükettiği besinler meme ağrısıyla yakından ilişkilidir. Sigara, alkol ve kafeini çok fazla tüketen kadınlarda meme ağrısının görülme olasılığı oldukça fazladır. Stres de meme ağrısı üzerinde büyük etkiye sahiptir.



Kas ağrıları: Sırt, boyun, omuz gibi eklemlerin rahatsızlanması da meme ağrısına yol açabilir. Cereyanda kalındığında sırtta memeye vuran ağrı kas ağrılarından kaynaklanmaktadır. Sıcak kompresler yaparak ağrıyı hafifletmek mümkündür.





MEME KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR VE KİMLERDE GÖRÜLÜR?



Meme kanseri sanılanın aksine meme ağrısıyla kendini göstermez. Eğer elle muayene yapıldığında bir kitle fark ediliyorsa o zaman şüphelenmek gerekir. Bunun dışında meme kanseri belirtileri arasında meme görünümünde deformasyon, kızarıklık, tahriş, meme ucunda akıntı gibi durumlar yer alır. En iyi tanı ise ultrason ya da mamografi gibi yöntemlerle konulabilir. Yine de düzenli aralıklarla kişi eliyle kendi kontrolünü yapmalı ve farklı bir durum gördüğünde erken tanının öneminden dolayı doktora başvurmalıdır.



Meme kanserinin görülme riski bazı kişilerde daha fazla olabilir. Meme kanserine yol açan sebepleri şöyle sıralayabiliriz:



-Genetik faktörler,

-Sigara ve alkol kullanımı,

-Aşırı derecede kafein tüketimi,

-Fazla yağlı ve kilolu olmak,

-Hareketsiz bir yaşam,

-Hiç doğum yapmamak,

-Erken adet olmak,

-Menapoz ile geç tanışmak