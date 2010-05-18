Dünyanın ve hayatın kaynağı su

yemek

özellikle

sıra

su

yayın

oksijeni

İnsanınyaşamını devam ettirmesi için en azoksijen kadar önemli olan suyun,vücutta pek çok görevi de bulunuyor. Son yıllardaözellikle diyetlistelerinin baş köşesinde yer alan suyun vücudumuz vehayatımızısağlıklı bir şekilde devam ettirebilmemiz içinbüyük önemi bulunuyor.İnsan yapısı,yemeden dört hafta yaşayabilirken,su içmeden yaşayabilme süresi ise sadece üç-dörtgündür.İnsan bedeninin 2/3'ü sudan oluşurken, herinsanın kendini zinde hissetmesi içingünde 2.5 litre suyaihtiyacı bulunuyor. Eğervücutta azsu bulunursa, kan yoğunlaşıyor ve bu da organlara çok az miktardaoksijen vebesin maddesi taşınmasına neden oluyor. Fakat içtiğinizsu miktarı çok aşırıya kaçarsa, bu davücut için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Vücudunuzunsu alımının yeterli olup olmadığını anlamanın enetkiliyolu, idrara dikkat etmek... Açıkrenkli idrar,suihtiyacını doğru karşıladığınızıgösterir. Eğer idrarınız koyurenkli ise, bu yeterincesu almıyorsunuz anlamına gelir.Vücutgecelerisu almadığı için, sabahları uyandığınızda hemen bir bardaksu içmeyi ihmal etmemelisiniz. Vücudunsu toplamaması için, bol miktardasu içmek gerekir.Su miktarında azalma oldukça,vücuttadepolanan yağ miktarı da artmaya başlar. Nedenine gelince... Böbrekler yeterli miktardasu almazlarsa, iyi çalışmazlar. Bu görev de karaciğerin olur. Karaciğer böbreklerin görevini üstlendiğinde ise, daha az yağıenerjiye dönüştürür. Bu da zayıflamayı son derece olumsuzetkiler. Öğlen ve akşamyemeklerinden önce içeceğiniz bir bardaksu; iştahı bastırıp, mideyidoldurur ve sindirime iyi gelir.Spor yapmadan önce içilen bir bardaksu da yine metabolizmayı çalıştırırken, kas glikojeninin tükenmesinin önüne geçer.Günün tüm yorgunluğundan ve stresinden arınmanız için yapmanız gereken en önemli şey; şöyle bol köpüklü bir banyo. Suyunrahatlatıcıetkisi, aslında sandığımızdan çok daha fazla...Su sadecetemizlenmek için değil, arınıp,yenilenmek ve yorgunluktankurtulmak için de birebir... Yıkandığınız suyunsıcaklığının, ne çoksıcak ne de çoksoğuk olmamasına özen göstermelisiniz. Çoksıcaksu, kanın yüze doğru hücum etmesine neden olur ve anamerkezler görevini daha zor yaparlar.Sıcaksu, bazı dolaşım bozukluklarını da doğurabilir, kalbi zayıf olanlar üzerinde ise daha kötüetkiler yaratır. Bunun yanıçoksoğuk suyun da bazı zararları bulunur.Özellikleyaz aylarında tercih edilensoğuksu, serinletmek yerine aksine terletir. Kan damarlarının önce daralmasına, ardından hemen genişlemesine neden olur. Bu nedenle, ideal banyo suyununsıcaklığı, 33 ile 37 derece arasındadeğişir. İdealsusıcaklığı içerisinde, en az 15dakika kalmayı da ihmal etmemelisiniz...Eğer banyo çıkışında vücudunuzda kırmızılık oluştuysa ve kaşınıyorsanız, suyunuz fazla klorlu ya da kireçli demektir. Kireçlisu; vücudu kurutup, sertleştirir. Bunun için, banyo sonrası, vücudunuza nem kazandıracak kremler sürmenizdefayda var. Banyo tuzlarınıncanlılık verme ve yorgunluk almaözelliğinden defaydalanabilirsiniz. Gülsuyu ve gliserin eklenmişsu ile yapılan banyo ise, deriye kaybettiği suyuyeniden verir.Dünyanın karşı karşıya olduğu küresel ısınma, iklimdeğişiklikleri,doğalenerji ve su kaynaklarının tükenmesi gibi ciddi tehditler karşısında hepimize birtakım sorumluluklar düşüyor.Dünyanın verimliliğinikorumak içinherkesin elini taşın altına sokması şart. Dünyadakitatlı suyun yüzde 80'i buzul olarak kutuplardadır.Dünyadaki nehirlerin yaklaşık 2/3'ü (yaklaşık 300 nehir) sınır ötesiolarak birkaç komşu ülke tarafındanpaylaşılmaktadır. Bu nehirlerin hemen hemen tamamı komşu ülkelerle sorunlara yol açmaktadır. Yaklaşık 1.1 milyarinsan,temiz içme veyakullanım suyundan yoksundur.Her yıl yaklaşık beş milyoninsantemizsu ile ilgilihastalıklardan dolayı ölmektedir. 2025 yılındadünya nüfusunun üçte biri, şiddetli derecedesu sıkıntısı çekecektir. Halendünyada 2.8 milyarinsan şehirlerde yaşıyor, bu rakam 2025'te 4.5 milyara yükselecek. Şehirler temiz suya daha fazlaihtiyaç duymakta olup, aynı zamanda da dahabüyük atıksu sorununa yol açmaktalar. Şehir nüfusunun artması, ciddisu sorunlarını beraberinde getirecektir. Ülkemizdeki 3 bin 200 belediyenin yaklaşık 50 adedi kanalizasyon sularını arıtmaktadır. Başka bir deyişle nüfusumuzun yaklaşık 50 milyonuna ait kanalizasyon suları doğrudan nehirlere dolayısıyla göl vedenizlere akmaktadır. Bunlar,su ile ilgili gerçeklerin sadece bir kısmı. İşte tüm bunlar ve bunlara benzer konuların ciddi bir şekildedünyagündemine gelmesiyle, BM Genel Kurulu, 1993 yılı aralık ayında aldığı bir kararla her yılın 22 Martgününü 'DünyaSuGünü' olarak kutlanmasını kararlaştırdı. Ortaya çıkışı, BMÇevre ve Kalkınma Konferansı'nın sonuç metni olan Agenda21' insu kaynaklarının gelişimi ile ilgili 18'inci bölümüne dayananDünyaSuGünü, suyun önemi ile ilgili bilincin geliştirilmesini amaçlıyor. Ayrıca, Agenda21'de sunulan önerilerin uygulanmasının sağlanması için; bütün ülkelerin ulusal düzeyde konferans, seminer, sergi,ve doküman dağıtımı gibi birdizietkinlik yapmasını teşvik ediyor.Vücut sıvılarında bulunarak, eklemlerin kayganlaşmasına neden olur. İdrarla zararlı maddelerin atılmasını sağlar.* Tükürük ve mide salgısında bulunarak, besinleri sindirir.* Hücre ve kas dokularınıgüçlendirir. Karbonhidratları, yağları, proteinleri, hormonları vekaslara taşır. Zararlı maddeleri dokulardan uzaklaştırmayı sağlar.* Cildi gerginleştirir,parlaklık kazandırır.