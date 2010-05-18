Dünyanın ve hayatın kaynağı su

İnsanın
yaşamını devam ettirmesi için en az
oksijen kadar önemli olan suyun,
vücutta pek çok görevi de bulunuyor. Son yıllarda
özellikle diyet
listelerinin baş köşesinde yer alan suyun vücudumuz ve
hayatımızı
sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmemiz için
büyük önemi bulunuyor.
İnsan yapısı,
yemek
yemeden dört hafta yaşayabilirken,
su içmeden yaşayabilme süresi ise sadece üç-dört
gündür.
İnsan bedeninin 2/3'ü sudan oluşurken, her
insanın kendini zinde hissetmesi için
günde 2.5 litre suya
ihtiyacı bulunuyor. Eğer
vücutta az
su bulunursa, kan yoğunlaşıyor ve bu da organlara çok az miktarda
oksijen ve
besin maddesi taşınmasına neden oluyor. Fakat içtiğiniz
su miktarı çok aşırıya kaçarsa, bu da
vücut için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Vücudunuzun
su alımının yeterli olup olmadığını anlamanın en
etkili
yolu, idrara dikkat etmek... Açık
renkli idrar,
su
ihtiyacını doğru karşıladığınızı
gösterir. Eğer idrarınız koyu
renkli ise, bu yeterince
su almıyorsunuz anlamına gelir.
Şişmanlığa karşı su
Vücut
özellikle
geceleri
su almadığı için, sabahları uyandığınızda hemen bir bardak
su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Vücudun
su toplamaması için, bol miktarda
su içmek gerekir.
Su miktarında azalma oldukça,
vücutta
depolanan yağ miktarı da artmaya başlar. Nedenine gelince... Böbrekler yeterli miktarda
su almazlarsa, iyi çalışmazlar. Bu görev de karaciğerin olur. Karaciğer böbreklerin görevini üstlendiğinde ise, daha az yağı
enerjiye dönüştürür. Bu da zayıflamayı son derece olumsuz
etkiler. Öğlen ve akşam
yemeklerinden önce içeceğiniz bir bardak
su; iştahı bastırıp, mideyi
doldurur ve sindirime iyi gelir.
Spor yapmadan önce içilen bir bardak
su da yine metabolizmayı çalıştırırken, kas glikojeninin tükenmesinin önüne geçer.
Günün tüm yorgunluğundan ve stresinden arınmanız için yapmanız gereken en önemli şey; şöyle bol köpüklü bir banyo. Suyun
rahatlatıcı
etkisi, aslında sandığımızdan çok daha fazla...
Su sadece
temizlenmek için değil, arınıp,
yenilenmek ve yorgunluktan
kurtulmak için de birebir... Yıkandığınız suyun
sıcaklığının, ne çok
sıcak ne de çok
soğuk olmamasına özen göstermelisiniz. Çok
sıcak
su, kanın yüze doğru hücum etmesine neden olur ve ana
merkezler görevini daha zor yaparlar.
Sıcak
su, bazı dolaşım bozukluklarını da doğurabilir, kalbi zayıf olanlar üzerinde ise daha kötü
etkiler yaratır. Bunun yanı
sıra
çok
soğuk suyun da bazı zararları bulunur.
Özellikle
yaz aylarında tercih edilen
soğuk
su, serinletmek yerine aksine terletir. Kan damarlarının önce daralmasına, ardından hemen genişlemesine neden olur. Bu nedenle, ideal banyo suyunun
sıcaklığı, 33 ile 37 derece arasında
değişir. İdeal
su
sıcaklığı içerisinde, en az 15
dakika kalmayı da ihmal etmemelisiniz...
Deriye suyunu verin
Eğer banyo çıkışında vücudunuzda kırmızılık oluştuysa ve kaşınıyorsanız, suyunuz fazla klorlu ya da kireçli demektir. Kireçli
su; vücudu kurutup, sertleştirir. Bunun için, banyo sonrası, vücudunuza nem kazandıracak kremler sürmenizde
fayda var. Banyo tuzlarının
canlılık verme ve yorgunluk alma
özelliğinden de
faydalanabilirsiniz. Gülsuyu ve gliserin eklenmiş
su ile yapılan banyo ise, deriye kaybettiği suyu
yeniden verir.
Geleceğimiz için tehlike çanları çalmaya başladı
Dünyanın karşı karşıya olduğu küresel ısınma, iklim
değişiklikleri,
doğal
enerji ve su kaynaklarının tükenmesi gibi ciddi tehditler karşısında hepimize birtakım sorumluluklar düşüyor.
Dünyanın verimliliğini
korumak için
herkesin elini taşın altına sokması şart. Dünyadaki
tatlı suyun yüzde 80'i buzul olarak kutuplardadır.
Dünyadaki nehirlerin yaklaşık 2/3'ü (yaklaşık 300 nehir) sınır ötesi
su
olarak birkaç komşu ülke tarafından
paylaşılmaktadır. Bu nehirlerin hemen hemen tamamı komşu ülkelerle sorunlara yol açmaktadır. Yaklaşık 1.1 milyar
insan,
temiz içme veya
kullanım suyundan yoksundur.
İnsanlar ölüyor
Her yıl yaklaşık beş milyon
insan
temiz
su ile ilgili
hastalıklardan dolayı ölmektedir. 2025 yılında
dünya nüfusunun üçte biri, şiddetli derecede
su sıkıntısı çekecektir. Halen
dünyada 2.8 milyar
insan şehirlerde yaşıyor, bu rakam 2025'te 4.5 milyara yükselecek. Şehirler temiz suya daha fazla
ihtiyaç duymakta olup, aynı zamanda da daha
büyük atık
su sorununa yol açmaktalar. Şehir nüfusunun artması, ciddi
su sorunlarını beraberinde getirecektir. Ülkemizdeki 3 bin 200 belediyenin yaklaşık 50 adedi kanalizasyon sularını arıtmaktadır. Başka bir deyişle nüfusumuzun yaklaşık 50 milyonuna ait kanalizasyon suları doğrudan nehirlere dolayısıyla göl ve
denizlere akmaktadır. Bunlar,
su ile ilgili gerçeklerin sadece bir kısmı. İşte tüm bunlar ve bunlara benzer konuların ciddi bir şekilde
dünya
gündemine gelmesiyle, BM Genel Kurulu, 1993 yılı aralık ayında aldığı bir kararla her yılın 22 Mart
gününü '
Dünya
Su
Günü' olarak kutlanmasını kararlaştırdı. Ortaya çıkışı, BM
Çevre ve Kalkınma Konferansı'nın sonuç metni olan Agenda21' in
su kaynaklarının gelişimi ile ilgili 18'inci bölümüne dayanan
Dünya
Su
Günü, suyun önemi ile ilgili bilincin geliştirilmesini amaçlıyor. Ayrıca, Agenda21'de sunulan önerilerin uygulanmasının sağlanması için; bütün ülkelerin ulusal düzeyde konferans, seminer, sergi,
yayın
ve doküman dağıtımı gibi bir
dizi
etkinlik yapmasını teşvik ediyor.
Suyun vücut için önemi
*
Vücut sıvılarında bulunarak, eklemlerin kayganlaşmasına neden olur. İdrarla zararlı maddelerin atılmasını sağlar.
* Tükürük ve mide salgısında bulunarak, besinleri sindirir.
* Hücre ve kas dokularını
güçlendirir. Karbonhidratları, yağları, proteinleri, hormonları ve
oksijeni
kaslara taşır. Zararlı maddeleri dokulardan uzaklaştırmayı sağlar.
* Cildi gerginleştirir,
parlaklık kazandırır.