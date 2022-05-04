Rüyada zeytin görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah zeytin görmek neye işarettir? Rüyada dalında yeşil zeytin görmek...

Rüyada Dalında Yeşil Zeytin Görmek

Zeytin ağacında olmamış zeytinler olduğunu rüyada görmek, birçok rüya tabircisine göre rüya sahiplerinin geçmişten kalma kin ve nefret alışkanlıklarından kurtulacak oluşlarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, yaşadıkları yerden uzun bir süredir ayrıysa ve işleri münasebeti ile o yere yeniden dönmek zorunda kalırlarsa, geçmişte sorunları olmuş kişilerle karşılaşarak sorunlarını çözmenin bir yolunu bularak onları affettiklerini söyleyeceklerdir.

Rüyada Yeşil Zeytin Görmek

Henüz olgunlaşmamış zeytinlerin rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin birinden aldıkları yardımın sonucunda başta geçim dertleri olmak üzere tüm sıkıntılarından kurtulacak oluşlarına delalet edilmiştir. Özellikle maddi durumu yetersiz olan kimselerin bu rüyayı görmesi, kısa sürede tüm imkansızlıklarından kurtulacak olmasına delalet edilmiştir.