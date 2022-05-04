Rüyada yüzük görmek ne anlama gelir? Rüyada yüzük takmak neye işarettir? Rüyada yüzük bulmak hayırlı mıdır?

İmamı Nablusi (r.a.)'ya göre ise bu rüyanın görülmüş olması, rüya sahiplerinin aileleri tarafından bir şeye zorlanacak oluşuna delalet edilmiştir. Kişiler zorlandıklarını fark etmelerinden sonra bu eylemi gerçekleştirmemek adına direnecek ve sürecin uzaması, aile içinde birçok tatsızlığın çıkacak olmasına neden olacaktır.

Rüyada Yüzük Takmak

Parmağına yüzük taktığını rüyada görmek, rüyayı görmüş kişilerin çok hayalperest biri oluşuna ve boş umutlara bel bağlayacağına yorumlanmıştır. Eğer kişiler, parmaklarına taktıkları yüzüğü tutmadıklarını ve çıkardıklarını da rüyalarında görmüşlerse bu haya aleminden biraz uzaklaşarak gerçek hayatın acıları ile yüzleşebileceklerdir.