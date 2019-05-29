Rüyada müdür görmek ne anlama gelir?

Rüyada müdür görmek veya kendi müdürünü görmek, rüya sözlüğü yazarları tarafından pek hayra yorulmaz. Rüyasında işyerinde müdür gören kimsenin üzücü hadiseler yaşayacağı ve hüzünlendirici havadisler öğreneceği rivayet olunmaktadır. Rüya sahibinin hayatında bir sürü terslik olacağına, işlerinin aksayacağına ve aksiliklerin peşini bırakmayacağına işarettir. Rüyada görülen müdür, kişinin aile ve çalışma yaşamında zorlu hadiselerle yüzleşeceğine, moralinin bozulacağına ve gardının iyice düşeceğine delalet eder.

Rüyada müdür olmak da iyi şeylere işaret değildir. Rüyasında müdür olduğunu gören bireyin çalışma yaşamından sosyal çevresinden ve günlük hayatın monotonluğundan sıkıldığı tabir olunur. Rüyada müdür olduğunun görülmesi, rüya sahibinin uzun süre çalışması neticesinde bunalmasına ve iyi bir tatile ihtiyaç duyduğuna delalettir.

Rüyada Müdür İle Tartışmak

Rüyasında müdür ile tartıştığını gören kimsenin huzursuz olduğu rivayet edilir. Huzursuzluğunun nedeni ise hakettiği hayatı yaşamadığını düşünmesinden kaynaklanır.

Rüyada Müdür Olduğunu Görmek

Rüyada müdür, yönetici olduğunu gören kişi işinde yükseleceğine, başka bir makama getirileceğine, devlet işlerinde beklediklerinin gerçek olacağına işaret eder.

Rüyada Müdürlükten Azledildiğini Görmek

Rüyada müdürlükten atıldığını gören kimse, mevki ve makama kavuşur, işinde yükselir.

Rüyada Müdür Yardımcısı Görmek

Rüyayı gören bireyin önemsiz bir mesele yüzünden küçük bir tartışmaya gireceğine işarettir.

Rüyada Bayan Müdür Görmek

Rüyada bayan müdür görmek ise faydalı evlada, planların hayata geçmesine, sefaletten kurtulmaya, yüksek kazançlı ticari faaliyetlere girmeye delalet eder.

Rüyada Eski Müdürünü Görmek

Çileyle elde edilen rahata, destek görerek kazanılan servete ve paraya yorulur.

Rüyada Okul Müdürü Görmek

Rüyasında okul müdürü gören bireyin emeklerinin karşılığını alarak daha yüksek mevkilere geleceği, saygınlık kazanacağı rivayet olunmaktadır.

Rüyada Genel Müdür Görmek

Rüyasında genel müdür gören kişinin işinde yükseleceği, genel müdür seviyesindeki kişilerle beraber çalışacağı tabir edilir.

Rüyada Kızgın Bir Müdür Görmek

Bu rüyayı gören kimsenin herkes tarafından sevildiğine, takdir edildiğine işarettir.