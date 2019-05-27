Rüyada madalya görmek ne anlama gelir?

Rüyada madalya görmek, rüya sahibinin iş hayatında ortaya koyduğu performansın karşılığını bulacağına, idarecilerinin takdirini kazanacağına, kısa süre içerisinde işinde yükselmeye yorulur. Bazı tabircilere göre rüyada madalya görmenin rüya tabiri rüya sahibinin maddi gelirinin artacağına, hayli uzun süre önce gerçekleştirdiği yatırımdan pozitif yönde bir havadis alacağına delalet eder.

Rüyada madalya taktığını görmek, rüyasında birisine madalya taktığını gören kişinin rüyası rüya sahibinin iş yaşamındaki önemli preoje ve çalışmalarından dolayı bir elemanını ödüllendireceği veya terfi ettireceği şeklinde yorumlanabilmektedir.

Rüyada Madalya Çıkarmak

Rüyasında boynundaki madalyayı çıkardığını gören kişinin yaşamından hoşnutsuz olduğu rivayet edilmektedir.

Rüyada Altın Madalya Görmek

Rüyada altın madalya görmek rüya tabircilerine göre olumsuz anlamda, rüya sahibinin işlerinin bozulmasına ve ticarethanesini devredeceğine yorulur. Aynı zamanda rüyasında altın madalya gören kişinin erkek evlat müjdesi alacağı rivayet olunur.

Rüyada Gümüş Madalya Görmek

Rüyasında gümüş madalya gören kimsenin işiyle ilgili uzun süredir beklediği olumlu sinyali aldığına delalet eder. Aynı zamanda rüyada gümüş madalya görmek uzak akrabadan gelen haberle yola koyulmaya da delalettir.

Rüyada madalya görmek, kişinin kendisini yıprattığı için yaşadığı sorunların boşa olduğu demektir. Rüya sahibinin bu yüzden kendisini üzen ve sıkan şeylerin yakın bir zaman içinde ortadan kalkacağı anlamına gelir.

Rüyada Bronz Madalya Görmek

Rüya sözlüğü yazarlarına göre rüyasında bronz madalya gören kimsenin iş yaşamındaki karmaşayı çözmek istemesine ancak yakınlarından yardım talep etmesine rağmen yardım çağrısının yanıtsız kalmasına ve bu işten zarar göreceğine yorulur.

Rüyada Madalya Satmak

Rüyada madalya sattığını gören şahsın rüya tabircilerine göre manevi değerlerine bağlı, Hakk'a ve hukuka inanan ve yardımsever biri olduğuna delalettir.

Rüyada Başkasına Madalya Takmak

Rüya yorumcuları rüyasında bir başka kişiye madalya taktığını gören kişinin elde ettiği başarının mutluluğunu yakınlarıyla paylaşmak olarak yorumlanır.

Rüyada Madalya Takıldığını Görmek

Rüyada madalya takıldığını görmek haneye bolluk ve bereketin daim olacağına işaret eder.

Rüyada Gazi Madalyası Görmek

Rüya sahibinin rüyasında gazi madalyası görmesi, kişinin dertleri ve üzüntüleri göğüsleme kudretine ve gücüne sahip olacağına rivayet eder.

Rüyada Madalya Kazandığını Görmek

Kişinin rüyasında madalya kazandığını görmesi, rüya sahibinin daha pozitif bir ruh haline sahip olunacağına delalet eder.

Rüyada Altın Madalya Kazandığını Görmek

Kişinin iş hayatındaki bu güzel gelişmelerin aile hayatına da yansıyacağına alamet eder.

Rüyada Madalyalar Görmek

Rüya sahibinin rüyasında madalyalar görmesi, kişinin iş hayatındaki bu güzel gelişmelerin aile hayatına da yansıyacağına rivayet eder.