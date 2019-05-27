Rüyada kayık görmek ne anlama gelir?

Rüyada kayık görmek, zor ve sıkıntılı bir döneme yorulur. Rüya sahibinin, kendi hatası yüzünden gireceği bu sıkıntılı dönemde, yaşayacağı kedere, mutsuzluğa ve huzursuzluğa delalet etmektedir.

Genel olarak rüya sözlüğü yazarları tarafından sorunlara delalet eden bu rüya, aynı zamanda kişinin yaşayacağı maddi sıkıntılara da işaret etmektedir.

Rüyada Kayığın Batması

Rüya sahibinin yaşadığı üzüntü, keder ve mutsuzlukların sona ereceğine, aydınlık günlerin yakında olduğuna delalet eder.

Rüyada kayık görmek, rüya sahibinin alınteri dökerek bir yerlere geleceği, harama el uzatmayacağı demektir. Kişinin az para kazansa bile çok para kazanmak için harama göz dikmeyeceği, elindekiyle yetineceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Balıkçı Kayığı Görmek

Balıkçı kayığı görmenin rüya tabiri, kişi işsizse iş bulacağına, çalışıyorsa terfi alacağına yorulmaktadır.

Rüyada Kayık Küreği Çekmek

Rüyada kayık küreği çekmek, kişinin zor zamanlardan kurtulmak için çaba harcamasına işaret etmektedir.

Rüyada Kayıkla Karaya Çıkmak

Rüyada kayıkla karaya çıkmak, rüya sahibinin hayatının mutlu ve huzurlu giderken bir anda yaşayacağı bir olayla kabusa dönüşeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Kayığın Su Alması

Rüyada kayığın su alması, kişinin iş hayatında gayet güzel ve kademeli bir şekilde ilerlerken yapacağı hatalar yüzünden işten atılacağı manasına gelir.

Rüyada Kayıkla Denize Açılmak

Rüyada kayıkla denize açıldığını görmek kişinin, hayatı hakkında bazı önemli kararlar alacağına, bu kararların rüya sahibinin hayatını büyük anlamda değiştireceğine delalet eder.

Rüyada Karada Kayık Görmek

Rüyada karada kayık görmek, rüya sahibinin başarılı birisi olduğuna, herkes tarafından sevildiğine, kısmetinin açılacağına işaret etmektedir.

Rüyada Karada Kayığa Binmek

Rüyada karada kayığa binmek, kişinin çok çalışıp bir yerlere gelmek için çabalarken çabalarının boşa çıkacağına, hayal kırıklığına ve umutsuzluğa kapılacağına alamet eder.