Rüyada gebelik görmek ne anlama gelir?

Rüyada gebe görmek, hayırlara yorulmamaktadır. Rüya sahibinin hayatında bazı olumsuzluklar olacağına ve bu nedenle büyük üzüntü ve sıkıntı yaşayacağına yorumlanır. Rüyayı gören kişi ne kadar çabalarsa çabalasın bu durumdan kolaylıkla kurtulamayacaktır. Başka bir rüya tabirine göre ise iş hayatı ve aile hayatında büyük problemlerin ortaya çıkacağına işarettir. Aile hayatında ve iş hayatında yaşanacak sorunların, sıkıntıların kısa sürede ortadan kalkmayacağına, bu nedenle zorlu zamanlar yaşanacağına delalet etmektedir.

Rüyada gebe görmenin yorumu, başka bir rüya sözlüğüne göre zenginlik ve mal artışına delalet eder. Rüyada gebe gören kişinin şansının ve kısmetinin artacağına yorumlanır. Rüya sahibinin, mal varlığının artacağına, bol kısmetli dönemler yaşayacağına, zenginleşeceğine, maddi imkanlarının bollaşacağına yorumlanır. Başka bir rüya tabiri ise yeni bir hamilelik sonrası gebe olduğunu görmek, sıkıntılı günlerin geleceğine, zor zamanların yaşanacağına, üzüntü yaşanacağına delalet etmektedir.

Rüyada Kendini Gebe Görmek

Maddiyata yorumlanır. Rüya bir kişinin kadının gebe görmesi, malının ve gelirin artacağına rivayet etmektedir.

Rüyada Gebe Erkek Görmek

Rüya sahibin kötü günler yaşadığına ve bir sır sakladığına, bu sırrın ortaya çıkmasından korku yaşadığına yorumlanır.

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Rüyada gebe görmek, yaşanan bir hastalık varsa eğer şifa bulunacağı demektir. Rüya sahibinin işlerin yeni kapılar açacağı anlamına gelir.

Rüyada Eşini Hamile Görmek

Helal ve bol kazanca işaret etmektedir.

Rüyada Bekar Birinin Kendini Gebe Görmesi

Rüyayı gören kişinin bir hata yapacağına bu nedenle aile hayatında sorunlar oluşacağına rivayet etmektedir.

Rüyada Evli Birinin Kendini Gebe Görmesi

Yaşadığı sıkıntılardan kendi çabası ile kurtulacağına, hak ederek elde edilecek güzel bir hayata delalet etmektedir.

Rüyada Dış Gebelik Görmek

Rüyada dış gebelik görmek, yapılan işlerde büyük başarılar elde edileceğine yorulur.

Rüyada Dış Gebe Olduğunu Görmek

Sorunların, sıkıntıların, musibetlerin ve rahatsızlıkların ortadan kalkacağı anlamlarına gelir.

Rüyada Gebe Fare Görmek

Rüyada gebe fare görmek, kişinin yaşama daha farklı bir açıdan bakacağına işaret eder.

Rüyada Gebelik Testi Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında gebelik testi aldığını görmesi, kişinin aile fertleriyle tartışma yaşayacağına alamet eder.

Rüyada Gebelik Kesesi Görmek

Kişinin rüyasında gebelik kesesi görmesi, rüya sahibinin dualarının ve hayallerinin gerçekleşeceği anlamına gelir.

Rüyada Gebelik Testi Negatif Görmek

Rüyada gebelik testinin negatif olduğunu görmek, kişinin şanssızlıklar yaşayıp uzun bir zaman boyunca kendisini toparlayamayacağına rivayet eder.

Rüyada Boş Gebelik Görmek

Rüyada boş gebelik görmek, kişinin yaptığı işin karşılığının alamayacağına delalet eder.