Rüyada el bombası görmek ne anlama gelir?

Rüyada el bombası görmek, rüya sahibinin güçlü ve kuvvetli bir arkadaşa sahip olmasına işarettir. Rüyada el bombası görmenin anlamı, maddi anlamda güce, makamı yüksek birinden kuvvet almaya, bolluğa ve mal mülk sahibi olmaya delalet eder.

Rüyada El Bombasının Patladığını Görmek

İyiye yorumlanmamaktadır. Rüyayı gören kişinin hayatında yaşanacak olumsuzluklara işarettir. Rüya sahibinin hayatında aniden ortaya çıkan olumsuzlukların, büyük zararlar vereceğine yorumlanır.

Rüyada El Bombası Yaptığını Görmek

Hayırlı bir rüya değildir. Rüya sahibinin başına bir bela geleceğine işarettir. Kişinin kendini korumaya alması gerektiğine yorumlanır.



Rüyada el bombası görmek, kişinin kendi ayakları üzerinde durabilen kimseye muhtaç olmak istemeyen bir yapıya sahip olacağı demektir. Rüya sahibinin zorlu bir süreç içerisinde başı dik bir şekilde çıkacağına, herkesi şaşırtacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada El Bombası Tuttuğunu Görmek

Şansa işarettir. Rüya sahibinin beklenmedik bir zamanda bir fırsat yakalayacağına yorumlanır.

Rüyada El Bombası Sesi Duymak

Rüya sahibinin rüyasında el bombası sesi duyması kişinin iş hayatında bazı dedikodular işiteceğine, bu nedenle de mutsuz ve huzursuz olacağına delalet eder.

Rüyada El Bombasından Kaçmak

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında el bombasından kaçtığını gören kişinin sorumluluklarından sürekli kaçan biri olacağına, kendisine çeki düzen vermesi gerekeceğine rivayet eder.

Rüyada Teröristlere El Bombası Atmak

Rüya sahibinin rüyasında teröristlere el bombası attığını görmesi kişinin iş hayatında düşmanlarının olacağına, teker teker onları alt edeceğine, böylelikle rahata kavuşacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada El Bombasını Uzaklaştırmak

Rüya tabircilerine göre rüyasında el bombasını uzaklaştırdığını gören kişinin yardıma muhtaç olan insanlara yardım edeceğine, sevap kazanacağına, zenginleşeceğine yorulur.