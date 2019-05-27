Rüyada dergi görmek ne anlama gelir?

Rüyada dergi görmek, bazı tabircilere göre rüyayı gören kişinin sosyal hayatında arkadaşları ve dostları ile yaşayacağı sorunlara ve kırgınlıklara yorulur. Rüya sahibinin çabaları sayesinde bu kırgınlıkları ve küskünlükleri ortadan kaldıracağına delalet eder.
Rüyada dergi görmenin anlamı, iş hayatında elde edilecek kazanca rivayet eder. Rüya sahibinin iş hayatında yapacağı projeler sayesinde yüklü miktarda kazanç elde edeceğine delalet eder.
Rüyada Dergi Okuduğunu Görmek
Aile hayatında yaşanacak sürpriz haberlere işaret etmektedir.
Rüyada Dergi Okuyan Birini Görmek
Rüya sahibinin iş ve eğitim hayatında yapacağı karar değişiklikleri sayesinde yeni bir hayata başlayacağına rivayet eder.
Rüyada Dergiye Baktığını Görmek
İş hayatı ve eğitim hayatında yaşanacak güzel ve olumlu gelişmelere delalet eder.
Rüyada dergi görmek, kişinin kısa süre içinde kurtuluşa ereceği demektir. Rüya sahibinin sağlık sorunlarından kurtulacağı, emeklerinin ve çalışmalarının karşılığında hak ettiği yerlere geleceği anlamına gelir.
Rüyada Dergi Sattığını Görmek
Sosyal hayatta yaşanacak sıkıntıları konuşarak anlaşarak çözüme ulaştıracağına işaret etmektedir.
Rüyada Dergi Aldığını Görmek
Rüya sahibinin hayırlı bir dost edineceğine rivayet eder.
Rüyada Dergide Resmini Görmek
Rüya sahibinin rüyasında dergide resmini görmesi, kişinin dileklerine ve hayallerine daha bir süre kavuşamayacağına delalet eder.
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