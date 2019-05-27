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  • 27.05.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 16:51

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada dergi okuduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada dergiye baktığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada dergi görmenin detayları...

Rüyada dergi görmek ne anlama gelir?

, bazı tabircilere göre rüyayı gören kişinin sosyal hayatında arkadaşları ve dostları ile yaşayacağı sorunlara ve kırgınlıklara yorulur. Rüya sahibinin çabaları sayesinde bu kırgınlıkları ve küskünlükleri ortadan kaldıracağına delalet eder.

Rüyada dergi görmenin anlamı, iş hayatında elde edilecek kazanca rivayet eder. Rüya sahibinin iş hayatında yapacağı projeler sayesinde yüklü miktarda kazanç elde edeceğine delalet eder.

Rüyada Dergi Okuduğunu Görmek
Aile hayatında yaşanacak sürpriz haberlere işaret etmektedir.

Rüyada Dergi Okuyan Birini Görmek
Rüya sahibinin iş ve eğitim hayatında yapacağı karar değişiklikleri sayesinde yeni bir hayata başlayacağına rivayet eder.

Rüyada Dergiye Baktığını Görmek
İş hayatı ve eğitim hayatında yaşanacak güzel ve olumlu gelişmelere delalet eder.

Rüyada dergi görmek, kişinin kısa süre içinde kurtuluşa ereceği demektir. Rüya sahibinin sağlık sorunlarından kurtulacağı, emeklerinin ve çalışmalarının karşılığında hak ettiği yerlere geleceği anlamına gelir.

Rüyada Dergi Sattığını Görmek
Sosyal hayatta yaşanacak sıkıntıları konuşarak anlaşarak çözüme ulaştıracağına işaret etmektedir.

Rüyada Dergi Aldığını Görmek
Rüya sahibinin hayırlı bir dost edineceğine rivayet eder.

Rüyada Dergide Resmini Görmek
Rüya sahibinin rüyasında dergide resmini görmesi, kişinin dileklerine ve hayallerine daha bir süre kavuşamayacağına delalet eder.

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