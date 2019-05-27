Rüyada domates görmek ne anlama gelir?

Rüyada domates görmek, bazı tabircilere göre hayırlı bir rüyadır. Hayırlara ve güzel olaylara yorulur. Rüya sahibinin beklemediği bir zaman da müjdeli haberler alacağına rivayet eder. Aynı zamanda rüyada domates görmek, kişinin hayatında gelişecek güzel olaylara ve mutlu olaylara delalet etmektedir.

Rüyada domates görmenin yorumu, kısmet, şans ve bereket olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişinin iş hayatında bereketli ve bol kazanç elde edeceğine, kazancının helal olduğuna, kazancı sayesinde huzurlu biri hayat yaşayacağına rivayet eder.

Rüyada Domates Aldığını Görmek

Rüya sahibinin hayırlı ve güzel haberler alacağına rivayet eder.

Rüyada domates görmek hayırlı ve güzel işler demektir. Kişinin müjdeli ve sevindirici şeyler duyacağı anlamına gelir.

Rüyada Domates Yediğini Görmek

Hayırlara yorulur. Rüya sahibinin hayatının daima güzel ve aydınlık olacağına rivayet eder.

Rüyada Kuru Domates Görmek

Zorlu yollardan para kazanacağına rivayet eder. Kişinin tüm sıkıntılara değecek, her anlamda güzel ve hayırlı neticeler elde edeceğinize yorulabilmektedir.

Rüyada Çürük Domates Görmek

Rüya sahibinin çevresinde bulunan bir kişinin ardından kötü konuşmalar yapacağına delalet eder. Kişinin çevresinde bulunan arkadaşlarından rüya sahibi için hayırlı olmayan ve rüya sahibinin hakkında yalan yanlış haberler yayan bir kişinin var olduğunun göstergesidir.

Rüyada Kırmızı Domates Görmek

Rüyayı gören kişinin değerli ziynet eşyaları olacağına işaret etmektedir. Kişinin eline yüklü para geçeceğine rivayettir.

Rüyada Yeşil Domates Görmek

Hayırlı ve bol kazanç olarak ifade edilir. Kişinin yapacağı çok büyük bir iyilik sonucu sevap kazanacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Pişmiş Domates Görmek

Rüyada pişmiş domates görmek, kişinin hiç alın teri dökülmeden, hile ile üç kağıt ile kazanılan haram para anlamına gelir. Pişmiş domates bazen, olgunlaşmaya bazen de ahlakı ile övülen kimselere yorulur.

Rüyada Domates Topladığını Görmek

Kişinin rüyasında domates topladığını görmesi, eli kulağında olan hayırlı bir iş ya da haber alınacağı demektir. Aynı zamanda domates toplamak berekete, nimetlerin çoğalmasına, kar elde etmeye, ele geçecek yüklü miktarda paraya, iyi kazanç sağlayacak işler gerçekleştirmeye delalet eder.

Rüyada Bahçede Domates Görmek

Kişinin bahçede domates görmesi, rüya sahibinin ve ailesinin mutlu olacağı bir haber alacağı demektir. Aynı zamanda ailedeki bütün sorunların biteceğine de rivayettir.

Rüyada Domates Çekirdeği Görmek

Rüyada domates görmek, kişinin hayırlı bir evladı olacağına yorulur. Eğer rüya sahibi evliyse kısa süre içinde çocuğa sahip olacağına delalet eder.

Rüyada Ekşi Domates Görmek

Rüyayı gören kişinin kedere, üzüntüye, hayal kırıklıklarına işarettir. Rüya sahibi rüyada eğer ekşi domates yiyor ise üzüntülere kapılacağı anlamına gelir.

Rüyada Domates Kabuğu Görmek

Rüyada görülen domates kabuğu genellikle israf edilen veya hor kullanılan mal veya paraya yorulur. Domatesi soyup kabuğunu atan kişi, çok kazanırken elindeki malın değerini bilmeyip ve onu yanlış yollarda harcayacağına rivayet eder.

Rüyada Yaz Mevsiminde Domates Görmek

Rüyada yazın domates görmek, mevsiminde olduğu için hayırlı ve güzel bir rüya olduğuna alamettir. Bu, kişi için her şeyi güzel ve bereketli olacağına delalet eder.

Rüyada Domates Fidanı Görmek

Rüyada görülen domates fidanı, sizi bekleyen hemen ulaşamayacağınız fakat bir süre sonra elinize geçecek olan mal ve paraya işarettir. Bu rüya genellikle kişinin kazanca rivayet eder.

Rüyada Taze Domates Görmek

Rüyada görülen taze domates bereketli her anlamda kazançlı bir döneme girdiğiniz demektir. Kişi bu dönemi iyi değerlendirip eğer para biriktirirseniz ileride rahat edeceğinize delalet eder.

Rüyada Domates Suyu Görmek

Kişinin rüyasında domates suyu görmesi, rüya sahibinin akrabasından maddi yardım isteyeceğine rivayet eder. Kişinin hiç beklemediği anda bir yerden kar edeceğine de yorulur.

Rüyada Domates Salçası Görmek

Domates salçası, bereketli ve kazançlı bir iş demektir. Bu rüyayı gören kimse, işinde başarılı olur veya kendisine oldukça büyük bir kar getirecek bir işe gireceğine delalet eder.

Rüyada Ezilmiş Domates Görmek

Rüyada ezilmiş domates görülmesi, haram mal veya para anlamına gelir. Ezilmiş domates gören kişinin eline gayri meşru yollardan bir mal geleceğine rivayet eder.

Rüyada Dilimlenmiş Domates Görmek

Rüyada dilimlenmiş domates görmek, kişinin zaman içinde güzel bir hayata sahip olacağına delalet eder. Rüya sahibinin kısa süre içinde mal varlığının artacağına alamet eder.

Rüyada Domates Diktiğini Görmek

Rüyasında domates diken kimse gelecek için bazı yatırımlara yorulur. Bu rüya kişinin uzun vadede yapacağı işlerin, gelecekte size fayda sağlayacak yatırımların, para biriktirmenin veya mal toplamaya rivayettir.

Rüyada Domates Konservesi Görmek

Domates konservesi uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınızdan alacağınız haber demektir. Bazen de bu rüya eskimiş, unutulmaya yüz tutmuş bir hadisenin tekrar canlanmasına delalet eder.