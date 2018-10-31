Rüyada muz görmek ne anlama gelir?

Rüyada muz görmek

Meyvelerin içinde en güzellerinden biri olan muz rüyada görmek ilme, mala, güzel kadına, yakışıklı erkeğe,kitabe, ülfet, hayra, muhabbete, dinde salaha, menfaat ve rızka delalet eder. Bazı yorumculara göre de Rüyada muz görmek, saklı olan mala veya ana rahminde bulunan çocuğa yahut sıkıntıda bulunun kişinin kurtuluşuna delâlet eder.

Rüyada muz görmek, ülfet, elbise ve muhabbet ile de tâbir edilir. Muz görmek, cömert, muvahhid ve ahlâkı güzel bir kimseye de tabir edilir.

Rüyada yeşil muz görmek: Helal kısmet olarak yorumlanır. Rüyada muz görmek zengin için mal, dindar için de sevap işlediğine delalet eder.

Rüyada muz görmek, tüccar için mala yorumlanır. Takva ve ibadet ehli kimseler için de din ve ibadete işaret eder.

Rüyada evinde muz bulunduğunu görmek: doğacak bir erkek çocuğa alâmettir.

Rüyada muz yediğini görmek: rızka, mala, menfaata ve başkası tarafından gönderilecek nimete delâlet eder.

Rüyada muz ağacı görmek

Rüyada Muz ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi adama delâlet eder. Muz ağacic mütedeyyin ve mal sahibi zengin bir kimsedir. Rüyada muz ağacı görmek tüccar icin, mal, takva ve ibadet ehli kimseler icin de din ve ibadettir.

Rüyada muz ağacı görmek, cömert, herkese hayrı dokunan, sanatçıi ve kisiliginden her yönü ile faydalanilan ve her ise yarayan bir kisi ile kıyaslanır.

Evinde bir tek muz ağacı oldugunu ve bunun üzerinde de bir tane meyvesi bulundugunu görmek, Rüyasahibinin bir oglu olacagina delalet eder.

Rüyada muz yemek

Rüyada muz yedigini gören kimsenin, eline ortakliktan veya bir kimse tarafindan mal gecer. Rüyada muz görmek veya yemek; yeni bir aşka, cocuk sahibi olmaya, zengin olmaya işarettir. Mevsiminde muz yedigini gören bekarsa, zengin bir kisi ile evlenir. Bazı tabirciler, rüyada muz yiyen kimse, dünya adamı ise, eline arzu ettiği miktarca mal gecer. Mütedeyyin ise ibadette kemale erer demişler.

Rüyada muz bulmak

Rüyada bir kimsenin evinde muz bulunduğunu görse, o ev sahibinin erkek bir çocuğu doğar. Rüyada görülen muz, sakli olan mala veya ana kanunda bulunan cocuga yahut kabir yahut da hapiste bulunan insana veyahut gecmis haberleri yahut ilmi ihtiva eden kitaba isarettir. muz, elbiseye, ülfet ve muhabbete isarettir. muz. cömert, muvahhid ve güzel ahlakli bir kimsedir.

Rüyada muz satmak veya kaybetmek; zarara ugramaya, birinin size muz verdigini görmek; o kisiden yardim ve iyilik göreceginize, birisine muz verdiginizi görmek; o kimseye yararinizin dokunacagina isarettir.

Rüyada cennette muz ağacının meyvesini yediğini görmek ve gölgesinde oturduğunu görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir.