Rüyada yün görmek ne anlama gelir?

Rüyada yün görmek

Rüyada yün görmenin manası bazı rüya yorumcularına göre temiz olup olmadığına bağlı demektir. Eğer yün temiz ve güzel görünümlüyse yukarıda sayılan hayırlı manalara gelmektedir fakat kirli ve pis olan yün görmek hayırlı değildir. Olumsuz haber almaya, para kaybına, eşler arasındaki tartışmalar anlamına gelmektedir.

Rüyada Yıkanmış Yün Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yıkanmış yün görmesi, yolunu aydınlatacak demektir. Rüyada onlara hocalık edeceğine, ilerde yapılacak çalışmalar için deneyim kazanılacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Kirli Yün Görmek

Rüyada kirli yün görmenin anlamı hayırlı değildir. Kötü bir haber almaya, para kaybedeceğine, eşler arasındaki tartışmalar anlamına gelmektedir.

Rüyada Yün Topu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yün topu görmesi yün miktarı ne kadar çoksa o kadar iyidir. Daha çok para ve mal demektir.

Rüyada Yün Yaktığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yük yaktığını görmesi yakmak ya da atmak iyi değildir. Malın elden çıkması ve para kaybı olarak yorumlanır. Bazı yorumculara göre yün yakmak dini anlamda bozulma yaşamaya dalalettir denir.

Rüyada Yün Yastık Doldurduğunu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yün yastık ya da yün yorgan, hayırlı bir eş veya kısmete işarettir. Bu kişiyle bir ömür beraber olunacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Yün Kıyafet Giydiğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yün kıyafet giydiğini görmesi yapılan kıyafet değerli mal demektir. Eğer giydiği kıyafet yakışmışsa bu değerli mallar onu mutlu edecektir. Ancak giydiği yakışmıyor, bol ya da dar geliyor ve rahatsız ediyorsa o zaman haram mal ya da fakirliğe işarettir.

Rüyada Yün Yatakta Yattığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yün yatakta yattığını görmek erkek bu rüyayı görürse eşi tarafından gelecek bir para ya da mal diye yorumlanır. Kadın görmüşse eşi tarafından gelecek mal ya da paraya delalet eder.

Rüyada Yün İplik Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yün iplik görmesi iyiye yorulmaktadır. Yapılan ip ya da kumaş parçaları görmek kısmet ve şans demektir.

Rüyada Yün Kırptığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yün kırptığını görmesi hayvanlarının yününü kestiğini gören kimse çiftçiyse bereketli bir hasat alacağına delalet etmektedir. İşçi ise zam alır, ticaretle uğraşıyorsa bol kazanç sağlar.

Rüyada Yün Üzerinde Uyuduğunu Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yün üzerinde uyuduğunu görmesi hayırlara yorulur. Kimse, hanımı tarafından çok servete kavuşur.

Rüyada Yün Yandığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yünün yandığını görmesi dinin bozulmasına ve servetin elden gitmesine işarettir. Alim bir kimse rüyada yünden elbise giydiğini görse, zühd ve takva ile amel etmektedir.

Rüyada Yünden Elbise Giydiğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında yünden elbise giydiğini görmesi çok hayırlıdır. Zühd ve takva ile amel eder.

Rüyada Koyun Yünü Giydiğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında koyun derisi giymesi iyiye delalet eder. Temiz bir adamdan mal geleceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada Deve Yünü Görmek

Rüya sahibinin rüyasında deve yünü görmesi miras veya miras olmayan mallara işarettir. Deve yünü, helal maldır.