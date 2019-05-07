Rüyada siyah zeytin görmek ne anlama gelir?

Rüyada siyah zeytin görmek

Büyük bir kısmete ve bir ömür sürecek mutluluğa yorulur. Rüya sahibi çektiği zorlukları, sıkıntıları unutarak konfor içinde güzel bir yaşam süreceğine delalet etmektedir. Rüyada zeytin görmek ise kişinin iş hayatında bol kazanç elde edeceğine, rahat ve huzur dolu bir yaşama süreceğine delalet etmektedir.

Rüyada Zeytin Görmek

Rüyada zeytin görmek rızık, bolluk, mal ve mülk, ilme yorulmaktadır. Rüyasında zeytin gören kimse fakir ise bolluğa erer, mal ve mülk alma planları yapıyorsa gerçek olur, öğrenci ise ilim ve başarıya ulaşır diye rivayet edilir. Rüyada zeytin görmek, çocuğu olanlar ya da çocuk isteyen kimseler için zeki bir çocuğa delalet eder.

Rüyada Siyah Zeytin Yemek

Rüyada siyah zeytin yediğinin gören kişinin çok kısmetli olacağı bir dönem geçireceğine, bu zaman dilimi içinde hayırlı kararlar alacağına, gelecek adına önemli olan bu kararlar gelecek hayatının düzene girmesi konusunda çok önemli olacaktır. Rüya sahibi verdiği emeklerin meyvesini alacağı anlamında gelir.

Rüyada siyah zeytin görmesinin manası, zor günleri geride bırakan kişinin, bolluk ve bereketin olduğu, huzurlu sağlıklı ve mutlu olacağı demektir. Kimse rüyasında siyah zeytin görürse o kişinin bundan sonra yüzünün güleceğine, talihinin açılacağına yorulur.

Rüyada Siyah Ham Zeytin Görmek

Rüya sahibinin rüyasında siyah ham zeytin görmesi şiddet ve borca yorulmaktadır.

Rüyada Siyah Zeytin Topladığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında siyah zeytin topladığını görmesi, çabaların ve fedakarlıkların karşılığını alacağına, kişinin toplum içinde hatırı sayılır, itibarlı ve saygın bir kimse olacağına işaret etmektedir.

Rüyada Siyah Zeytin Çekirdeği Görmek

Rüyada siyah zeytin çekirdeği görmenin manası rüya sahibinin önündeki engellerin kalkacağına, şansının ve bahtının açılacağına, başarısının artacağına yorulur.

Rüyada Tabakta Siyah Zeytin Görmek

Rüya sahibinin rüyasında tabakta siyah zeytin görmesi salih bir insanın varlığına delalet etmektedir. Eğer rüyada yalnızsanız bu kişi sizin olduğunuz anlamına gelmektedir

Rüyada Siyah Zeytin Ağacı Görmek

Rüya sahibinin rüyasında zeytin ağacı görmesi kısmetinin açıldığına delalet etmektedir.

Rüyada Siyah Zeytin İkram Ettiğini Görmek

Rüyada siyah zeytin dağıttığını gören kişinin, hayır işleri yapacağına, darda kalmış insanlara yardım edeceği anlamına gelir. Rüya sahibinin vicdanlı olduğu ve kulluk görevlerini elinden geldiğince yaptığına yorulur.

Rüyada Siyah Zeytin Aldığını Görmek

Rüyada alınan siyah zeytin, mal ya da para sahibi olmaya delalet eder. Rüya sahibinin durumunu düzeleceğine, maddi sıkıntılarının ortada kalkacağı anlamına gelir.