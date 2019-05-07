Rüyada morluk görmek ne anlama gelir?

Rüyada morluk görmek

Rüya sözlüğü yazarları tarafından rüyayı gören kişinin iş hayatında elde edeceği başarılarla yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin çalışma yaşamında ortaya koyduğu fikirler ve performansıyla göz dolduracağı, gelirini katlayacağı ve birçok başarı elde edeceği tabir olunmaktadır. Aynı zamanda rüyada görülen morluk, rüyayı gören bireyin tüm problemlerinden ve dertlerinden kurtulacağına, arzuladıklarına kısa süre içerisinde sahip olacağına, saadet dolu bir yaşam süreceğine işarettir.

Rüyada vücutta morluk görmek ise rüyasında vücudunda morluk gören kişinin özverili çalışmaları sayesinde önemli gelir kazanacağına, variyetini artırcağına, kapsamlı ve getirisi yüksek projeler ortaya koyacağına ve parasal olarak hayli güçleneceğine delalet etmektedir. Rüya sahibinin uzun ve rahat bir ömür süreceine ve hiçbir problemle yüzleşmeyeceğine de yorulur.

Rüyada Bacakta Morluk Görmek

Rüyasında bacağında morluk gören kimsenin yoğun işlerinin kendisini hayli yıprattığına, kendisini motive etmek ve eski gücünü toplamak için iyi bir tatile ihtiyaç duyduğuna, aksi halde sağlık problemleriyle yüzleşebileceğine delalettir.

Rüyada Yüzde Morluk Görmek

Rüya uzmanları rüyasında kendisinin veya başkasının yüzünde morluk gören kimselerin arzularının hayata geçeceğini, güç sahibi olacaklarını, rahatça rızık elde edeceklerini ve dostlarıyla güzel sohbetler edeceklerini müjdeliyor.

Rüyada Elde Morluk Görmek

Rüyada elde görülen morluk, rüya sahibinin gıpta edilen bir gelire sahip olacağına, resmi kurumda bir makam sahibi olacağına, getirisi yüksek işlere gireceğine ve problemsiz bir yaşam süreceğine alamet eder.

Rüyada Kolda Morluk Görmek

Rüyada kolda morluk görmek, gizli kalması gereken sırların açığa çıkacağına, rahatın kaçacağına, düzenbaz akrabaya ve değer yitirmeye delalet etmektedir.

Rüyada Mor Vücut Görmek

Rüya tabirlerince bu rüya atılacak önemli adımlar sonrasında başarıların ardı arkasının kesilmeyeceğine delalet eder.

Rüyada Burnunun Morardığını Görmek

Rüya sahibinin hayatının aniden eskisinden daha güzel bir hal alacağına yorulur. Mevcut hayatındaki problemlerden kurtulup feraha ereceğine delalettir.