Rüyada köpek ısırdığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada köpek ısırması görmek

Rüya sahibinin çok sevdiği ve değer verdiği biri tarafından zor duruma düşürüleceğine ve bu yüzden sıkıntılı zamanlar geçireceğine delalettir. Rüya sahibi yaptığı bazı küçük hatalar yüzünden mutsuz olacaktır.

Rüyada köpek ısırması, keder, sıkıntı ve hastalık olarak da yorumlanırken, bazı rüya sözlüğü yorumcularına göre düşman ile de tabir edilir. Rüyada köpeğin ısırdığını görmek, aile ve arkadaş ile tartışmaya da yorulur.

Rüyada elini köpek ısırması, rüyayı gören kişinin yakınlarından beklediği yardımı görmemesi sebebiyle zor günler yaşayacağına işarettir.

Rüyada köpek ısırması, rüya sahibinin bazı hatalar yüzünden vicdan azabı yaşayabileceğine de yorulur.

Rüyada Köpek Isırması ve Kanaması

Rüyada köpek ısırması ve kanaması, rüya sahibinin vereceği bir karar ile büyük bir sıkıntıdan son anda döneceğine veya gerçekleşecek bir kazaya delalettir.

Rüyada Köpek Saldırması

Rüyada köpeğin saldırdığını görmek, rüyayı gören kişinin hem iş hayatında hem de kişisel yaşantısında sıkıntı yaşaması ve kimseden destek bulamayacak olmasının habercisidir.

Rüyada Köpek Havlaması

Rüyada köpeğin havladığını görmek, rüya sahibinin somurtkan biri olması yüzünden insanların ondan uzak durduğuna, hastalık derecesinde titiz olduğuna ve bunları törpülemediği takdirde büyük sıkıntılar yaşayacağına yorulur.

Rüyada Köpek Uluması

Rüyada köpeğin uluduğunu görmek, uyarı niteliği taşıyan bir rüyadır. Rüya sahibinin aile hayatında sıkıntılar olduğu ve başlarına uğursuz bir olayın gelebileceği ile tabir edilir.

Rüyada Köpek Ağlaması

Rüyada köpeğin ağladığını görmek, hem iş hayatında hem de sosyal hayatındaki arkadaşlarının sorunları ile uğraşmanın rüya sahibini kötü etkileyerek enerjisini düşürdüğüne delalettir.

Rüyada Köpek Satmak

Rüyada köpek sattığını görmek, rüya sahibinin her geçen gün insanlardan uzaklaşarak, onlara güvenini kaybederek kendi içine kapandığına yorulur.

Rüyada Köpek Kovalaması

Rüyada köpeğin kovaladığını görmek, rüyayı gören kişinin çevresinde onu rahatsız eden biri olduğuna işarettir.

Rüyada Kuduz Köpek Isırması

Rüyada kuduz köpeğin ısırdığını görmek, iş hayatında rekabet halindeki bir kişi yüzünden zarar uğramaya, maddi kayba, problemlere delalettir.

Rüyada Bir Başkasını Köpek Isırması

Rüyada birini köpek ısırdığını görmek, sorumsuz bir kişiden dolayı zarar görüleceğine ve aile hayatında tartışmalar yaşanacağına yorulur. Rüyada bir başkasını köpek ısırması ve kaçması ise, inanılmayacak kadar güzel bir olayın meydana geleceği ve maddi kazanç sağlanacağının habercisidir.

Rüyada Köpek Isırması ve Acıması

Rüyada köpeğin ısırması ve acıması, rüya sahibinin değer verdiği biri tarafından kandırılacağı ve maddi zarar uğrayacağı anlamına gelir. Ancak dedikodular kişiyi etkilemeyecektir.

Rüyada Bacağını Köpek Isırması

Rüyada bacağını köpek ısırdığını görmek, rüya sahibinin bencil bir kişinin varlığı yüzünden olaylara tam olarak sevinemediğine ve bir sağlık sorununa işaret eder. Rüyada bacağını köpek ısırması ve yara açılması, rüyayı gören kişinin yeni bir ilişkiye başladığı zaman, geçmişte sorun yaşadığı biriyle karşılaşarak problem yaşamasına yorulur.

Rüyada Parmağını Köpek Isırması



Rüya gören kişinin parmağını köpek ısırması, terbiyesizlik yapan ve insanların arasını bozan bir kişi yüzünden maddi ve manevi olarak büyük bir zarara uğranacağı delalet eder. Rüyada elini köpek ısırması, birbiri ardına gelecek zarar haberleri yüzünden yapılan işte çok büyük terslikler yaşamaya, kardeşler arasında bazı tartışmalar yaşamaya işaret etmektedir.

Rüyada Köpek Isırması Ve Acıması

Rüya sahibini rüyada köpek ısırması ve acıması, kişinin kendisine maddi açıdan büyük katkısı olacağını düşündüğü bir iş fikri üzerinde çalıştığı sırada çok sevdiği ve değer verdiği bir kişi tarafından kandırılıp kenara itileceğine delalet eder.

Rüyada köpek ısırması ve acımaması, iş hayatındaki ya da sosyal hayattaki rakiplerin yaptıkları ayak oyunları ve çıkardıkları dedikoduların hiçbir şekilde kişiye etki etmeyeceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada Bacağını Köpek Isırması

Rüya sahibinin rüyada bacağını köpek ısırması yol yordam bilmeyen ve kendisinden başka bir kişiyi umursamayan bir kişinin, uzun bir zamandan beri yapılan ve ekmek parası kazandıran işin getirdiği engel olacağına işaret eder.

Rüyada Sırtından Köpek Isırması

Rüya tabircileri rüyasında sırtından köpek ısırdığını gören rüya sahibinin alınacak borcunun ailevi sebeplerden ötürü bir türlü ödenemeyeceğine, kurulan bir iş birlikteliğinin olumsuzlukla sonuçlanacağına, çıkarılan bir kötü dedikodu yüzünden arkadaşlarla ve yakınlarla ters düşeceğine işaret eder. Ayrıca bu rüya kıskançlık krizi geçiren eşin üzüntüsüyle uğraşılacağı anlamı taşımaktadır.

Rüyada Ağızdan Köpek Isırması

Rüyasında ağzından köpek ısırdığını gören kimsenin işle ilgili çok büyük engellemelerle karşılaşacağı, iş için harcadığı paranın heba olacağı veya kişinin eğitim hayatının son bulacağına işaret eder.

Rüyada Yüzünü Köpek Isırması

Rüya sahibinin rüyada köpek ısırması, insan içine çıkmasını engelleyecek bir sorun ya da bir dedikodu ile uğraşmak zorunda kalacağına, kendisini yakın bir akrabasının ihaneti içinde bulacağına delalet eder.

Rüyada Kurt Köpeği Isırması

Rüyada kurt köpeği ısırdığını gören rüya sahibi, hem iş hayatı hem sosyal hayat içinde büyük sıkıntılara sebep olacak bir çalışmaya girmeye, hayırsız bir kişinin yalanlarına maruz kalmaya, eğitimle ilgili olarak büyük bir atılımın içindeyken yolda kalmaya delalet eder.

Rüyada Eşini Köpek Isırması

Rüya sahibinin rüyada eşini köpek ısırdığını görmesi, sevdiği bir kişiye gelecek bir zarardan ötürü çok büyük bir üzüntü içerisine gireceğine, elinden bir şey gelmediği için kendi kendisini yiyip bitirdiğine, zor zamanlar geçireceğine, işlerinin sorunlarından ötürü bozulacağına yorumlanmaktadır.

Rüyada Köpek Isırması Görmenin Psikolojik Yorumu

Rüya sahibi kişi düşmanlarıyla veya rakipleriyle uğraştığı bir dönemde hem maddi hem manevi olarak zor bir zaman geçirmesi sebebiyle kötü rüyalar görebilir. Kişinin istenmeyen durumlarla karşı karşıya gelmesi bu tip rüyalar görmesine sebebiyet verebilir. Uğranılan ihanetin, yaşanılan parasızlığın ve yaşanan tartışmaların bilinçaltının bulanmasına ve kafa karışıklığı yaşanmasına yol açacağına ve bu durumun kişinin psikolojik olarak çökmesi ile sonuçlanacağı anlamına gelir