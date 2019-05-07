Rüyada el öptüğünü görmek ne anlama gelir?

Rüyada El Öptüğünü görmek

Rüyada el öpmek hayırlara vesile edilir. Rüya sahibinin her şeyde bereketli olacağına ve evlat sahibi olacağına yorumlanır. Rüyada el öptüğünü görmek aynı zamanda itibar görmeye işaret eder.

Rüyada Tanımadığı Birinin Elini Öpmek

Rüyada tanımadığı birinin elini öptüğünü görmek, rüya sahibinin çevresinde hep iyi anılıyor olması demektir.

Rüyada Ölmüş Birinin Elini Öpmek

Rüyada ölmüş birinin elini öptüğünü görmek, rüya sahibinin sevildiğine ve saygı gördüğüne delalettir.

Rüyada Tanıdık Birinin Elini Öptüğünü Görmek

Rüyada tanıdık birinin elini öpmek, rüya sözlüğü yorumlarına göre, rüyayı gören kimsenin yakınlık gördüğü bir kimseye yardım etmesi ve onun hayır duasını kazanması anlamına gelir. Rüyada tanıdık birinin elini öptüğünü görmek, kısa zamanda başarılı işler gerçekleştirmek demektir.

Rüyada Annenin Babanın Elini Öpmek

Rüyada annenin ve babanın elini öpmek, anne babaya düşkün olmak ve aile hayatına değer vermek olarak yorumlanır.

Rüyada Eşinin Elini Öptüğünü Görmek

Rüyada eşinin elini öpmek, rüya sahibinin aile içinde huzurlu ve mutlu olacağına delalettir.

Rüyada Sevgilinin Elini Öptüğünü Görmek

Rüyada sevgilinin elini öpmek, sevgiliye karşı hassas olmak demektir. Rüyada sevgilinin elini öptüğünü görmek, sevgiliyi saf duygularla sevmek olarak yorumlanır.

Rüyada El Öptürmek

Rüyada el öptürmek görmek, zorluklara göğüs germek, iş hayatında yükselmek, hane içinde mutluluğa kavuşmak şeklinde yorumlanır. Rüyasında el öptürdüğünü gören kimse, devlet makamında söz sahibi olur. Bu rüya aynı zamanda yolculuğa çıkmaya da delalet eder.

Rüyada Yaşlı Birinin Elini Öpmek

Rüyada yaşlı birinin elini öptüğünü görmek, hayırlı bir haber demektir. Rüyada yaşlı bir erkeğin elini öptüğünü görmek, mal mülk ve para olarak yorumlanırken, rüyada yaşlı bir kadının elini öptüğünü görmek ise sevgi ve sadakat demektir.