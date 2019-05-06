Rüyada ağaç görmek ne anlama gelir?

Rüyada Ağaç Görmek

Rüyada ağaç görmek, hayatın kaynaklarından beslenebilmeyi, üretkenlik, gelişim, ilerlemek, dönüşüm, yaşam ve ölüm döngüsünü, göksel ve topraktan beslenerek var olmayı temsil eder. Ağaç kişiye hayatındaki tıkanıklığın nerede olduğuna dair ipuçları verir.

Rüyada ağaç görmek, kişi için ne anlam ifade eder? Bunun için ağaç ile olan ilişkisine bakmak gerekir. Kişiden büyük veya küçük olması, yeşil veya kuru olması, meyvesinin olup olmadığını hatırlamak rüyanın tabiri için önemlidir.

Hayat ağacı sembolü kişiye, kök salmak istenen konularda ihtiyacı olan enerjiye sahip olacağına delalet eder. Yeni başlanan bir işte veya eğitim hayatında ilerlemek istediği herhangi bir konuda aradığı desteği bulacağına yorumlanır.

Yaprakları yeşil olan bir veya bir çok ağaç görmek, uzun bir ömre, güzel bir geleceğe, huzurlu günlere delalet eder.

Rüyada yaprakları dökülmüş veya sararmış bir ağaç görmek, yaşadığınız mevsime göre yorumu değişmekle birlikte, ayrılıkların kaçınılmaz olduğuna veya bir dönemin sona erdiği anlamına gelir.



Rüyada çiçek açmış bir ağaç görmek, sevinç ve neşeye, evlenip, aile kurmaya, iş veya eğitim hayatında başarıya, bolluk ve berekete, güzel geçecek bir ömre delalet eder.

Mevsimi içinde çiçek açmış bir ağaç görmek, arzu ve isteklerinin kısa sürede olmasına, mevsimi dışında ise, kişinin isteklerine gerçekleşmesi için bir vakit beklemesi gerektiği anlamına gelir.

Rüyada görülen ağacın çeşitlerine göre yorumu da farklı olacaktır ve bununla ilgili yazının devamına bakabilirsiniz. Meyve ağaçlarının yorumu için, meyvelerle ilgili içeriklere bakabilirsiniz.

Rüyada Ağaç Gölgesinde Dinlenmek

Rüyada ağaç görmek ve gölgesinde uyumak veya dinlenmek, kişinin korunduğuna, güçlü ve kudretli biri tarafından himaye edildiğine delalet eder. Korkuların kaybolmasına ve şansın artmasına yorumlanır.

Rüyada Ağaca Tırmanmak

Kişinin bir ağaca tırmandığını görmesi, ruhsal olarak yükselmek için gösterdiği çabaya işaret eder ve hedeflerinin yüksek olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda tırmandığı ağacın yüksekliği oranında başarı elde etmeye, engelleri aşarak kendi gayreti ile geleceğini temin etmeye, güç sahibi olarak kendi hayatının hakimi olmaya delalet eder.

Bir ağaca çıkıp dalında etrafı seyrederek oturduğunu görmek, evlenip, sorumluluk sahibi olmaya, kendi işinde yöneticisi olarak bir çok insana iş imkanı vermeye işaret eder. Bazende kamusal alanda liderlik etmeye, ünvan sahibi olmaya, yeniliklere açık ileriye bakan bir kişiliğe sahip olmak anlamına gelir.

Rüyada Bir Ağaçta Meyve Alıp Yemek

Rüya sahibinin bir ağaçtan meyve yediğini görmesi, geçmişten ve geleceğinden getirdiği birtakım özelliklerinin kendini beslediğine yorumlanır. Maddi zorlukları aşmaya, iş sahibi olmaya, bolluk ve bereketin artmasına, çocuk sahibi olmaya, ev halkının çoğalmasına, sağlıklı ve huzurlu günlerin yaşanacağı anlamına gelir.

Rüyada Ağaçtan Düşmek

Rüyada ağaçtan düştüğünü görmek, bir yükselişin sonuna gelindiğini veya yükseldiğini hissettiği bir konuda gerileme yaşayacağı anlamına gelir. Bir başka deyimle itibar veya güç kaybetmeye delalet eder, bazen de uyarıcıdır ve bazı şeyleri yeniden düzene koymak için yeni bir fırsat yakalamaya delalet eder.

Rüyada Meyve Ağacı Görmek

Rüyada meyve ağacı görmek, kişinin manevi dünyasının zenginliğini, kişisel gelişimde gösterdiği çabanın olumlu sonuç vermesini yansıtır. Ayrıca eğitim ve özel hayatında, işlerinde başarıya, bolluk ve berekete, emek verilerek yapılan çalışmaların meyvesini toplamaya delalet eder. Bir başka yorumu da evlenip yuva kurmaya, geniş bir aileye, üretkenliğin artmasına, kişinin kendisiyle birlikte başkalarına da iş imkanı sağlamasına yorumlanır.

Rüyada Kurumuş Bir Ağaç Görmek

Rüyada kurumuş bir ağaç görmek, umutların bitmesine ve kişinin yaşadığı ilişkinin bittiğine veya bir işin sonlandığına delalet eder.

Rüyada Ağaç Kökleri Görmek

Rüyada ağaç kökleri görmek, kişinin bilinç altını simgeler ve köklerin güzelliği, hayata ne kadar olumlu baktığına dair ipucu verir. Gerçek yaşamda tıkanıp kaldığı bir yer var ise, yeni bir gelecek inşaa edebileceğini hatırlatır.

Ağaç kökü, geçmişten gelen varlıkları da temsil eder. Bazen de hayatın içinde ne kadar kökleneceğinizi gösterir. Kalın ve geniş kökler, güçlü ve cömert olmaya, kuru ve cansız kökler, hayata tutunamayan, iradesiz ve cimrilik ile yorumlanır.

Rüyada Ağaç Dikmek

Rüyada ağaç dikmek, evlenmeye veya iş kurmaya, kişinin bilgi ve birikimlerini kullanması sayesinde işinde yükselmeye delalet eder. Evin bahçesine bir ağaç fidanı diktiğini gören kimsenin hayırlı bir evladı olacak anlamına gelir.

Rüyada Ağaç Kesmek

Rüyada ağaç kesmek, kişinin kendi gelişimine engel olduğuna ve aynı zamanda ailesini de zor durumda bıraktığına delalet eder.

Kesilmiş ve istiflenmiş pek çok ağaçlar görmek, Aile büyüklerinden birinin vefatına yorumlanır.