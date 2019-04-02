Rüyada meşe ağacı görmek ne anlama gelir?

Rüyada meşe ağacı görmek

Rüyada mese agaci görmek veya gölgesinde oturup dinlenmek, genç bir erkegin basarabilmesi için bütün kuvvetiyle çalisacagini; daha yasli ise yakin bir arkadasinin yardim istegini; dul bir kadin için kendisinden çok yasli birisiyle evlenmesine; evli ise güç bir iste basari elde edecegini bildirir.