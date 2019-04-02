Rüyada mese agaci görmek veya gölgesinde oturup dinlenmek, genç bir erkegin basarabilmesi için bütün kuvvetiyle çalisacagini; daha yasli ise yakin bir arkadasinin yardim istegini; dul bir kadin için kendisinden çok yasli birisiyle evlenmesine; evli ise güç bir iste basari elde edecegini bildirir.
Rüyada meşe ağacı görmek ne anlama gelir?
Rüyada meşe ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada meşe ağacının gölgesinde oturup dinlendiğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada meşe ağacı görmenin detayları...
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