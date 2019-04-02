Dürüst davranışlarınızın sonucunda çevrenizdeki insanların saygısını ve sevgisini kazanacaksınız demektir. Mescitte namaz kılmak muradınıza ereceğinizi belirtir. Mescit yaptırmak ta sevdiklerinizin bir araya geleceği bir toplantıya yorumlanır.
Rüyada mescit görmek ne anlama gelir?
Rüyada mescit görmek ne anlama gelir? Rüyada mescitte namaz kıldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada meşale görmenin detayları...
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