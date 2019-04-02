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  • Rüya Tabirleri
  • 02.04.2019 12:51
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 12:51

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada mescitte namaz kıldığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada meşale görmenin detayları...

Rüyada mescit görmek ne anlama gelir?

Dürüst davranışlarınızın sonucunda çevrenizdeki insanların saygısını ve sevgisini kazanacaksınız demektir. Mescitte namaz kılmak muradınıza ereceğinizi belirtir. Mescit yaptırmak ta sevdiklerinizin bir araya geleceği bir toplantıya yorumlanır.

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