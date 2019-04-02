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  • 02.04.2019 12:50
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 12:50

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada ananas topladığını görmek ne anlama gelir? Rüyada ananas yediğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada ananas görmenin detayları...

Rüyada ananas görmek ne anlama gelir?

Hoşsohbet , dostluğu aranan biri olmaya delalet eder.

Rüyada ananas topladığınızı veya yediğinizi gördüyseniz, yakında büyük başarı elde edeceksiniz.

Rüyada ananas görmek uzak bir yola çikacagina isarettir. Ananas yedigini gören gurbetteki bir adamindan bir haber alir. Bir rivayete göre ananas müjdeli bir habere veya az bir menfaate de delildir.

Ananas topladığınızı veya yediğinizi gördüyseniz, yakında büyük başarı elde edeceksiniz.

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