Rüyada ananas görmek ne anlama gelir?

Rüyada ananas görmek

Hoşsohbet , dostluğu aranan biri olmaya delalet eder.

Rüyada ananas topladığınızı veya yediğinizi gördüyseniz, yakında büyük başarı elde edeceksiniz.

Rüyada ananas görmek uzak bir yola çikacagina isarettir. Ananas yedigini gören gurbetteki bir adamindan bir haber alir. Bir rivayete göre ananas müjdeli bir habere veya az bir menfaate de delildir.

Ananas topladığınızı veya yediğinizi gördüyseniz, yakında büyük başarı elde edeceksiniz.