Rüyada anahtar görmek ne anlama gelir?

Rüyada anahtar görmek

Sahip olduğunuz bilgiyi ve zekâyı kullanamayıp, kötü duruma düşmeye.

* Anahtar bulmak: İşlerinizin çok iyi gideceğine işarettir.

* Hapishane anahtarı görmek: Zamanında sizi destekleyenlerin şimdi sizin desteğinize ihtiyaçları olduğu anlamına gelir.

* Kırık anahtar görmek: Çevrenizde yüzünüze gülüp arkanızdan dolaplar çeviren doslarınızın varlığına işarettir.

* Anahtarın çalınması: İşlerinizi savsaklamanızdan dolayı çok zor durumlara düşeceğinize işarettir.

* Anahtarla kapı açmak: Problemlerin çözümünün göründüğünden daha kolay olduğuna işarettir.

* Kapının üzerinde anahtar olması: Hapse girmeye işarettir.

Bilindiği gibi anahtar, kapılar açan bir âlettir. Bu sebeple Rüyada anahtar görmek, Rüya sahibi için Allahu Teâlâ'nın lütuf ve ihsanına delâlet eder..

Anahtar, ilim ve Kur'ân'ın kapısını açmakla da tabir olunur.

Kirmanı demiştir ki:

- Rüyada anahtar ile bir yeri açtığını görmek hayra, kapamak ise şerre delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri derler ki:

- Anahtar, güç işlerin açılmasına, keder ve gamdan kurtulmağa, hastalıktan şifa bulmağa, muradın hâsıl olmasına, dinde kuvvete, duanın kabulüne, ilim ve marifete

delâlet eder..

Rüyada elinde cennetin anahtarı olduğ unu görmek, ibadet, ilim, hikmet ve marifetle nasiplenmeye delâlet eder..

Elinde birçok anahtarın olduğunu görmek, büyük ve şerefli bir saltanata işarettir.

Rüyada bir kapıyı veya bir kilidi açtığını görmek, düşmanlar üzerine galip olmaya delâlet eder.

İmam Nablusî rüyada anahtar görmeyi şu veçhe ile tabir etmiştir:

1) Rızık,

2) Muavenet,

3) İlim,

4) Zevç ve evlâd,

5) Mal,

6) Felah,

7) Kabul olunan dua,

8) Hac farizası,

9) Vali ve melik...

Rüyada elinde dişsiz bir anahtar olduğunu görmek, yetime zulmetmeye işarettir.

Elinde Kabe'nin anahtarını görmek, yüksek şahsiyetlerden birine erişmeye ve onunla dost olmaya delâlet eder.

Yine anahtar, hazineler ile de tabir edilir. Zira her kapı anahtar ile açılır.

Rüyada demirden bir anahtar görmek, kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve işlerin selâmetine delâlet eder.

Bazı kere de anahtar görmek, evlâda, casuslara, yolculuğa, hizmetçilere, kadınlar için de kocaya delâlet eder.

Rüyada elinde ağ açtan yapılma anahtar görmek, emanet bıraktığı malı varsa zayi olacağına işarettir.

Cabirü'l-Mağribî demiştir ki:

- Rüyada elinde bir anahtar olduğ unu görmek, temiz Su ile Abdest almaya ve ibadetlerde devama işarettir. Elinden anahtarın düştüğünü görmek, namaz hususunda tenbelliğe delâlet eder..