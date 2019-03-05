Rüyada öksürdüğünü görmek ne anlama gelir?

Rüyada öksürdüğünü görmek

Öksürük şikâyet ve sızlanmaya; Öksürmek bir kimseyi şikâyet etmeyi düşündüğü halde bunu henüz yapmadığına, Öksürmek bir devlet görevlisini yetkili makama şikâyet etmeye, Aşırı derecede öksürdüğünü ve boğazının tıkanarak nefesinin kesildiğini görmek vefat etmeye delalet eder.

Rüyada isteyerek öksürmek, bir felaket haberine; müzmin ve kuru öksürmek, ölüm işaretine; devamlı öksürük, kötü bir haber alınacağına; kesik kesik öksürük, Rüyayı görenin üşüttüğüne işarettir.

Rüyada öksürmek, insanları başkalarına şikayet edeceksiniz demektir. Öksürürken balgam çıkarmak dertlerinizden kurtulacağınıza işarettir. Kuru kuru öksürmek içinizde sıkıntı olduğuna yorumlanır. Kronik öksürdüğünü görmek başınızın sıkıntıdan kurtulmayacağına işarettir.

Ağızdan laf kaçıracağına işaret eder.

Rüyada öksürdüğünüzü görmek; üzüntülerinizin geride kalacağına, kuru öksürük; alacağınız bir haberden dolayı üzüleceğinize,öksürmek istediği halde öksürememek; bir felakete maruz kalacağınıza, sürekli öksürdüğünüzü görmek; ölüme işarettir.