Birinden zarar görmeye ve hastalığa işarettir. Rüyada baharat aldığını gören kimse hiç bilmediği bir yere gider.
Rüyada ilaç için kullanilan baharat görmek, faydasi olani hayir, olmayani zararla yorumlanir. Bir rivayete göre baharat görmek gam ve kederle tabir edilir. Baharat yedigini gören hüzün ve kedere, düsünceye kapilir. Bir baska rivayete görede: Rüyada baharat yemek, baharat görmek, hastaliga isarettir.
Rüyada baharat görmek ne anlama gelir?
Rüyada baharat görmek ne anlama gelir? Rüyada ilaç için kullanılan baharat görmek ne anlama gelir? Rüyada baharat yediğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada baharat görmenin detayları...
Birinden zarar görmeye ve hastalığa işarettir. Rüyada baharat aldığını gören kimse hiç bilmediği bir yere gider.
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