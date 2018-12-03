Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir?

Rüyada mezarlık görmek

İşlenilen günahları telafi etmeye çalışmaya, mezarlıkta kendini ölmüş görmek veya ölüyü mezarlıktan kaçarken görmek; uzun ömürlü olmaya, bir ölüyü mezarlıkta ağlarken görmek; kötü haberlere veya ölünün imanı ile öldüğüne, ölüyü gülerken görmek; iyi ve temiz haberlere işarettir.

Bir yakınınız kötü bir hastalıktan kurtulacak. Eğer eski ve terkedilmiş mezar gördüyseniz, sevdikleriniz sizi terkedecek demektir. Yeni evlenmiş kadın için bu Rüya, dul kalacağı anlamına gelir.

Rüyada kabristan görmek, va'za, kur'an okumaya, aglamaya, ölümü hatirlamaya ve dünyadan alakayi kesmeye isarettir. bazen kabristan görmek, alim ve takva sahibi kimselere ve müslüman askerlerin yigitlerine isarettir.

Bazen islam kabristani müslüman askerlerin yigitlerine isarettir. bazen islam kabristani müslüman askerlerin cadirlarina ve müslümanlarin orduyla karsilasmaya hazirlanmalarina isarettir.

Bir kimsenin eline rüyada cahiliyet zamaninda olan kabristandan kiymetli bir sey gecmesi kazanc veya ganimet yoluyla helal rizik elde etmeye isarettir.

Rüyada kabristan görmek, korkanlar icin emniyet, korkusuz halde olanlar icin de korkudur. kabristani görmek, korku ve ümite, sapikliktan sonra hidayete dönmeye isarettir. müsriklerin kabristanini görmek, üzüntü ve kedere, korkuya, dinde süpheye, bid'at yerlerine, tenha ve issiz hapishaneye isarettir. zira kabristan, kendisine gelen cisim ve cesetler icin hapistir.

Kabristan, tekke v.s. gibi ibadethaneye, dünya ve masivadan farig olmaya, aglamaya ve mevizelere isarettir. bazen de kabristan ölüme isarettir. zira kabristan ölülerin evidir. bazen kabristan, kafirlerin ve ehl-i bid'atin evlerine ve zimmilerin mahallesine isarettir. bazen de fesad ve helak edici ameller ile kendilerine zayiflik gelmis olanlarin ve zina edenlerin evlerine ve kendisinde ölü gibi sarhoslarin bulundugu meyhanelere, namaz kilmayan ve allah'i zikretmeyen, Allah icin hic bir ameli olmayan gafillerin yerlerine isarettir.

bazen kabristan, hapis kimseye isarettir. kabristana girdigini, özellikle orada bir bina yapmis oldugunu gören kimse hasta ise bu hastaligindan ölerek kabristana girer. hasta degilse rüyayi görenin durumuna bakmalidir. eger oraya girdigi zaman korku ile agladigini yahut kur'an okudugunu yahut kibleye dönerek namaz kildigini görse, hayirli kimselere ve zikir halkasina dahil olarak ibadet ve taata nail olur.

Gördügü ve isittigi seylerden menfaatfanir. oraya girdiginde ciplaksa ve gülüyorsa, kabirlerin üzerine de sidik yapiyorsa, yahut ölülerle birlikte yürüyorsa, o kimse serli ve fasiklar zümresine girer ve onlarin hallerini benimseyerek tercih eder. ezan ile kabristana girdigini gören kimse vaaz ve nasihattan anlamayan kimseye nasihat yapar.

Sözüne kulak asmayacak bir adama iyilikle emreder. cahil ve gafil yahut hepsi kafir olan bir kavim arasinda dogrulukla sehadet ve hakki ifaya calisir.

Bilinen kabristanlar hak ve sabit olan bir istir. bundan dolayi, böyle bir yere nefsin iman etmesi icin girdigini gören kimse, girdigi o kabristandan iyilik ve hikmetle konustugunu ve tövbe ederek hakka döndügünü görse, hayirli bir hizmete girer ve onda insafli olarak hareket eder.

O kabristana girdiginde nefsini kötülüklerden menetmeyip ders almayan kimse, gafletle davranacagi bir hususta bulunur. kabristana girip ölülerin kemiklerim cignedigini gören kimse, birtecrübe ve imtihandan gecirilir.