Rüyada kustuğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada kustuğunu görmek

Zor olan işleri halletmeye, emaneti iade etmeye, pişmanlık ve tövbeye, gam ve kederden kurtulmaya, Bal kusmak tövbe etmeye, inci kusmak Kur an ilmine ve hayırlı söze, süt kusmak İslam ölçülerinin dışına çıkmaya, yediği şeyleri kusmak mal ve dünyalıktan bbir kayba, kan kusmak mal ve çocuğa, uzakta bulunan yakının geri gelmesine, Hastanın çok miktarda kusması onun vefatına, Kustuğunu yemek yaptığı hayırdan vazgeçmeye, İnsana irkinti vermeyen, hoş ve güzel şeyler kustuğunu görmek huzu ve siması güzel olanevlada delalet eder.

Düşünmeden hareket ettiğinizi, bu durumun ilerde sizi zor duruma düşüreceğini işaret eder.

Genelde iyi sayılmaz. Kişinin konuştukları veya sağlığının bozulması yüzünden sıkılacağına işaret eder.

Oruç olan bir kimse, Rüyada kustuğunu ve onu yaladığını gören kimse borcunu ödemeye kudreti oldugu halde onu ödemedigine ve bundan dolayi günahkar olduguna isarettir. Legen içine kustugunu gören kimse. günahlanndan tövbe eder ve hanimi ondan haram bir mala nail olur. Eger kusuntunun tadi iyi ve kolayca kusarsa, o kimsenin tövbe etmesine ve sapikliktan kendi istegiyle dönmesine isarettir. Eger kusuntunun tadi pis ve çetin kusarsa, o kimsenin bulundugu sapikliktan dönmesi onun vücudunda bulunan isdiraba, mal ve kazancinda meydana gelecek musibete bunlar gibi ugrayacagi belalara binaen zorla mümkün olacagina isarettir. Kusmak, Rüya sahibinin haksiz almis oldugu bir seyi sahibine vermesine isarettir. Bu hal ise, tövbe ve pismanliktir. Eger kan kusarsa, o kimse günah islemekten vazgeçer veya haram bir mal kazandigina pisman olur, yaninda olan emaneti sahibine verir. Eger sarap içse ve onu kussa o kimse haram bir mali elde eder ve onu sahibine vererek bundan tövbe eder. Sarhos olup kustugunu gören kimse, cimri oldugundan çoluk çocugunun geçimi için para sarfetmeyip, ancak kendisinde fazla olan bir seyden geçimlerini temin ettigine ve bundan da pisman olduguna isarettir. Agiz dolusu aci safra kustugunu gören kimse, bir cezadan dolayi günah islemekden beri durur. Yemek kustugunu gören kimse, bir adama bir sey bagislar. Kusuntu yemegi tekrar yuttugunu gören kimse, yaptigi bagistan geri döner. Kusuntu yedigini gören kimse, mal, hayir ve söhrete erisir. Takat getiremeyecek derecede kustugunu gören kimse, ölür veya ölüme yaklasir.. Fazla kan kustugunu görse, fakir için mala, bir çocugun dünyaya gelmesine veya yakin akrabalarindan gurbette bulunan bir kimsenin yolculuktan geri dönmesine isarettir. Bazi tabirciler kusmak, yemek suretiyle fazla mal israf etmektir. Bütün kusuntular, fakirler için hayra; zenginler için ise, makbul olmayip belki onlarin mallari hakkinda zarardir, dediler.