Rüyada tren görmek ne anlama gelir?

Rüyada tren görmek

Seyir halinde katar Rüyada tren görmek iş ve dünyalığın yolunda olmasına, niyet ve amelde dürüstlük ve doğruluğa, Tren yolculuğu yapmak refah içinde yaşamaya, kumuşuluk ilişkilerine önem vermeye, Raydan çıkmış tren görmek sapık kimseye yahut yanlış davranışllara ve itikat bozukluğuna delalet eder.

Rüyada tren görmek; iş yaşamınızda yükselme fırsatının ortaya çıkacağına işarettir. Trende birisini görmek; arkadaşlarının yardımı ile işlerinde başarı kazanacağına yorumlanır. Bilmediği bir yere tren yolculuğu yapmak çok yarar sağlayacak bir davete yorumlanır.

Kişi trene uzaktan bakıyorsa haber alır. Trenin içinde ise sıkıntıdır. Kişi trende ateşçi ise zengin olacak demektir.

Rüyada bir trende seyahat etmekte oldugunuzu görmeniz, kisa bir yolculuga çikarak, kazanç elde edeceginize isarettir. Trenin bozulup yolda kaldiginizi görmek, hafif bir hastalik geçireceginize; yolda bir tren kazasi ile karsilasmak, bir tartismada sahitliginize basvurulacagina delalet eder.

Genel anlamda rüyada tren görmek refah, işlerin yoluna girmesine işaret eder.