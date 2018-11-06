Rüyada kız çocuğu görmek ne anlama gelir?

Rüyada kız çocuğu görmek

Bolluğa, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa, büyüyen ve artan şeylere işarettir. Rüyada henüz meme emen kiz çocuğu görmek, övülmeye sayan ve kendisinden iyilik ümit edilen hayırı bir şeye işarettir.

Bir kimse rüyada bir yere bırakılmış kiz çocuğunu kaldırsa veya yüklenip götürse ya da kendisinin bir kiz çocuğu doğsa ve rüyayı gören de hapis veya mahsur bulunsa yahut düşmanlıktan dolayi hukukuna tecavüz edilmiş ya da borçlu veya fakir ise, bütün bunlardan kurtulur. Yahut küçük bir çocukla müjdelenerek üzüntüsü gider. Bunlardan hiç biri onda yoksa üzüntü ve kedere işarettir.

Hasta olan bir kadın yahut bir adam, kiz çocugu dogurdugunu görse, onlarin hastalıktan kurtulacaklanna isarettir. küçük kiz çocugu, onu gören kimse için, dünyalığa isarettir.

Bakire kiz çocuğu, mesleğe ve ona sahip olan kimse için de, dünyanin kendisine yönelmesine isarettir. Bir kadın rüyada küçük bir çocuk oldugunu görse, meslek ögrenmesine dünyanin kendisine meyil etmesine ve vefatina kadar çocuk dogurmayacagina isarettir. Hamile bir kadin rüyada küçük bir kiz çocugu oldugunu görse, karnindaki çocugun kendisine benzeyen bir kiz çocugu olduguna isarettir. Hanimi hamile olan bir kimse rüyada bir erkek çocugu oldugunu görse, o kadin bir kiz çocuk, bir kiz çocuğu olduğunu görse, erkek bir çocuk dogurur. Bir kimsenin rüyada bir kiz çocugunu arkasina alip götürmesi oglan çocugunu götürmesinden hayirlidir.

Rüyada çocuk olduğunu ve beşikte bağlı bulunduğunu gören kimse, hapsedilir veya hastalanir.