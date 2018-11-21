Rüyada tramvay görmek ne anlama gelir?

Rüyada tramvay görmek
Rüyada tramvay, pek iyi bir Rüya olarak yorumlanmaz. Çünkü kaba bir kişi ile ağır bir tartışmaya işarettir.
Geçmişte kalan kısmettir. Yolunda giden tramvay başarıya işaret eder.
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Rüyada tramvay görmek
Rüyada tramvay, pek iyi bir Rüya olarak yorumlanmaz. Çünkü kaba bir kişi ile ağır bir tartışmaya işarettir.
Geçmişte kalan kısmettir. Yolunda giden tramvay başarıya işaret eder.
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