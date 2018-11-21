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  • 21.11.2018 10:34

Rüyada tramvay görmek ne anlama gelir?

Rüyada tramvay görmek ne anlama gelir? İşte rüyada tramvay görmenin detayları...

Rüyada tramvay görmek ne anlama gelir?

Rüyada tramvay görmek

Rüyada tramvay, pek iyi bir Rüya olarak yorumlanmaz. Çünkü kaba bir kişi ile ağır bir tartışmaya işarettir.

Geçmişte kalan kısmettir. Yolunda giden tramvay başarıya işaret eder.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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