Rüyada traktör görmek ne anlama gelir?

Rüyada traktör görmek
Lastik ve diğer aksamı yeni ve hareket halindeki traktör mal ve kazanca, bereket ve bolluğa; Lastikleri aşınmış ve kullanılmaz durumdaki traktör güçsüzlüğe ve işsizliğe ve kuraklığa delalet eder.
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Rüyada traktör görmek
Lastik ve diğer aksamı yeni ve hareket halindeki traktör mal ve kazanca, bereket ve bolluğa; Lastikleri aşınmış ve kullanılmaz durumdaki traktör güçsüzlüğe ve işsizliğe ve kuraklığa delalet eder.
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