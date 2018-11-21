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  • 21.11.2018 10:32

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? İşte rüyada traktör görmenin detayları...

Rüyada traktör görmek ne anlama gelir?

Rüyada traktör görmek

Lastik ve diğer aksamı yeni ve hareket halindeki mal ve kazanca, bereket ve bolluğa; Lastikleri aşınmış ve kullanılmaz durumdaki traktör güçsüzlüğe ve işsizliğe ve kuraklığa delalet eder.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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