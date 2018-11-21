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  • 21.11.2018 10:45

Rüyada ölülerin dirildiğini görmek ne anlama gelir?

Rüyada ölülerin dirildiğini görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada kıyametin koptuğunu ve insanların kabirlerinden kalkarak mahşer meydanına doğru dağıldıklarını görmek ne anlama gelir? Rüyada ölü iken dirildiğni görmek ne anlama gelir? İşte rüyada ölülerin dirildiğini görmenin detayları...

Rüyada ölülerin dirildiğini görmek

Rüyada Ölülerin dirilmesi goren kısının huzura kavusacağına ve butun sıkıntılarından kurtulacağına delalettir.

Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada bir ölünün dirildiğini görmek, salâha ermeye ve hiç ummadığı yerden mesrur olacağı bir şeyin gelmesine delâlet eder.

Ibn-i Sirîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada bir ölünün dirilerek kendisine sen ölü müsün diye sorunca, hayır ben diriyim dediğini görmek, o ölünün ahiretteki saadetine ve güzel haline delâlet eder.

Rüyada zevcesinin öldüğünü ve fakat tekrar dirildiğini görmek, ticaret ve ziraatte kazanca ve rızıkta genişliğe delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tabiînden bir zatın dirildiğini görmesi, o zatın sünnetini ihya etmeye işarettir.

Bir kimsenin rüyada kıyametin koptuğunu ve insanların kabirlerinden kalkarak mahşer meydanına doğru dağıldıklarını görmesi, halkın menfaatları için çarşı ve pazara dağılıp yayılmalarına, kiminin kâr, kiminin de zarar etmelerine alâmettir.

Yine ölü iken dirildiğini görmek, fayda ve menfaate işarettir.

Bir kimsenin rüyada öldüğünü, teçhiz ve tekfin edilerek def olunduğunu ve sonradan dirilerek kabirden çıktığını görmesi, günah ve isyana tevbe etmeye ve Hakka yönelmeye alâmettir.

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